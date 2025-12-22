В Харькове появилась уникальная улица: как она выглядит и где находится (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Набережную открыли специально к рождественским и новогодним праздникам
В Харькове появилась первая пешеходная улица. Доступ к ней открыт с сегодняшнего дня, 22 декабря.
Об этом сообщает издание "Думка".
В Харькове пешеходам открыли доступ к капитально отремонтированной Лопанской набережной в центре Харькова. У перекрестка с улицей Полтавский шлях, построили новый сквер, в котором появились:
- новые скамьи,
- кусты и деревья,
- зеленые зоны и систему освещения.
Ранее на этом месте находилась заброшенная территория кафе и чаша старого фонтана.
Набережную открыли специально к рождественским и новогодним праздникам, поэтому сейчас здесь установлена украшенная ель, праздничные фотозоны. Проезд по набережной для транспорта, кроме служебного, будет закрыт. Сейчас здесь на проезжей части уже стоят фотозоны и автокафе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове начнется новый этап строительства метро.