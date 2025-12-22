В Харькове появилась уникальная улица: как она выглядит и где находится (фото)

Набережную открыли специально к рождественским и новогодним праздникам

В Харькове появилась первая пешеходная улица. Доступ к ней открыт с сегодняшнего дня, 22 декабря.

Об этом сообщает издание "Думка".

В Харькове пешеходам открыли доступ к капитально отремонтированной Лопанской набережной в центре Харькова. У перекрестка с улицей Полтавский шлях, построили новый сквер, в котором появились:

новые скамьи,

кусты и деревья,

зеленые зоны и систему освещения.

Ранее на этом месте находилась заброшенная территория кафе и чаша старого фонтана.

Набережную открыли специально к рождественским и новогодним праздникам, поэтому сейчас здесь установлена ​​украшенная ель, праздничные фотозоны. Проезд по набережной для транспорта, кроме служебного, будет закрыт. Сейчас здесь на проезжей части уже стоят фотозоны и автокафе.

