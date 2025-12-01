Риски отключений есть, но... Нардеп объяснил, угрожает ли Украине настоящий блэкаут

За все время российских обстрелов в Украине был один блэкаут

Хотя Украина живет в условиях жестких ограничений электроэнергии, угрозы блэкаута нет. В то же время регулярные отключения, вероятно, будут с нами до конца холодного сезона.

Что нужно знать:

Хотя россияне очень стараются устроить полное обесточивание в Украине, риск этого минимален

Однако графики отключений, вероятно, будут действовать до завершения холодов

Энергетики знают, как защитить систему и имеют алгоритм действий, которые уберегут ее от блекаута.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" сказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он отметил, что в Украине был один краткосрочный блекаут в октябре 2023 года на несколько часов.

Для справки: Блэкаут – это полное обесточивание энергетической системы города или всей страны. Возобновление работы энергетических объектов может занимать от нескольких часов до нескольких дней.

Как пояснил Нагорняк, сейчас наработаны определенные алгоритмы действий во время массированных атак, позволяющих уменьшить риски экстренных нагрузок на энергосистему. Эти регламенты и позволяют защитить систему от блэкаута.

И потому рисков блекаута я не вижу, риски отключений, менее длительных или более длительных, конечно, есть. Я думаю, что до конца сезона все равно нам придется проходить с отключениями, будем надеяться, что они не будут достаточно продолжительными, Сергей Нагорняк

