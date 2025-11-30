Есть оптимистичный сценарий: сколько еще будут отключать свет в Украине

В Украине сохраняется дефицит генерации электроэнергии

В Украине отключения света, вероятно, могут продержаться до марта. Отсутствовать свет в этот период может по 6-8 часов.

Что нужно знать:

Основная причина отключений — нехватка генерации электроэнергии

16-18 часов со светом, а 6-8 часов в течение суток без электроэнергии — достаточно оптимистичный сценарий

Улучшение ситуации возможно в начале весны благодаря увеличению солнечной генерации

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его мнению, Украине не будет хватать генерации, потому отключения могут быть по 6-8 часов.

"Я надеюсь, что у нас будет такой график, условно, 16-18 часов со светом, а 6-8 часов в течение суток без снабжения электрической энергией, с ограничениями. По моему мнению, если бы мы прошли зиму с такими графиками, это был бы достаточно оптимистичный сценарий", — говорит собеседник.

Сергей Нагорняк

Также он добавил, с большой вероятность отключения могут длиться вплоть до марта. А уже в начале весны поднимается солнце повыше, и дополнительная генерация также будет за счет и частных, и домашних солнечных электростанций, поскольку их тоже достаточно много.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько еще в Украине будут отключать свет.