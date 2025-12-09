Дополнительные покупки не нужны. Рабочий лайфхак, как осветить комнату в отключения

Этот способ займет всего несколько минут

В сети поделились рабочим лайфхаком, как при отключении света сделать автономный светильник. Покупать что-либо дополнительно не нужно, но фонарик иметь обязательно.

На опубликованном видео показано, как сделать светильник из фонарика и большой бутылки из-под воды. Также для этого нужны фольга, вода и крепкий скотч.

Сначала в большую баклажку наливают немного воды, где-то 500 мл. В воду бросают несколько сформированных из фольги шариков, а само горлышко заклеивают скотчем. Это делают таким образом, чтобы можно было внутрь вставить фонарик. После того как фонарик не очень глубоко поместили в бутылку, его дополнительно закрепляют еще скотчем.

Таким образом получается большой автономный светильник. Правда, для такого лайфхака подойдет только маленький фонарик, он должен стать в бутылку.

В комментариях мнения пользователей по этому лайфхаку разделились. Ведь кто-то благодарил за рабочий совет, который пригодится во время отключений, а кто-то считает, что проще светить фонариком в потолок. К слову, здесь есть нюанс, ведь если потолки в квартире высокие, то такой способ не поможет осветить комнату.

Пользователи говорят:

Можно просто фонарем в потолок светить, если что;

Реально больше света;

Ну, это реально полезно, если света нет.

