Сколько российских атак выдержит украинская энергосистема: эксперт объяснил, что будет потом

Харченко рассказал о ситуации с восстановлением энергосистемы

Резервы украинской энергосистемы фактически исчерпаны – у Укрэнерго, а также у генерирующих и распределительных компаний нет ресурсов для масштабного восстановления. Нескольких новых атак со стороны России может оказаться достаточно, чтобы страна осталась без возможности оперативно ремонтировать нанесенные повреждения.

Что нужно знать:

Резервов энергосистемы практически не осталось, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Ресурсы для массированного восстановления отсутствуют у Укрэнерго, генерирующих и распределительных компаний

Через несколько атак россиян нечем будет устранять повреждения

Об этом в Media Center Ukraine рассказал директор Центра исследований энергетики и один из главных экспертов по энергобезопасности страны Александр Харченко.

"Резервов сейчас практически не существует. Я не вижу никаких ресурсов и источников денег для массированного восстановления резервов", – заявил эксперт.

По его словам, ни у Укрэнерго, ни у генерирующих компаний, ни у распределительных компаний нет ресурсов для того, чтобы закупать то оборудование, которое им уже нужно и потребуется через два-три месяца.

"То есть в Укрэнерго какие-то закрома еще работают и что-то там еще есть. У всех остальных, насколько я понимаю, ситуация близка к такой, что они через некоторое и очень короткое время, две-три атаки, будут просто смотреть на повреждения и не понимать, как это восстанавливать", — резюмировал Харченко.

Ранее директор Центра исследований энергетики заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с долгами в энергетике, поэтому разговоры о ее финансовых резервах напоминают издевательство. Однако эта ситуация возникла не по вине населения.