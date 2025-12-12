Нелогичная реальность: эксперт объяснил, почему в Харькове больше света, чем у других

Харьков – город максимального риска, но с меньшими отключениями

Харьков под обстрелами сидит без электричества меньше, чем Киев и Одесса. Звучит странно, но это факт. Эксперты по энергетике сами не ожидали такой ситуации.

Что нужно знать:

В Харькове действует особый режим энергоснабжения

Условия отключений отличаются от столичных

В других областях фиксируют более длительные перебои

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире YouTube-канала Андрея Жупанина. Специалист пояснил, что сейчас самые большие отключения и самые высокие военные риски разделились. Это выглядит нелогично, но реальность именно такова.

Александр Харченко отметил, что Харьков находится в зоне максимального риска из-за близости к линии фронта. Но графики отключений там более мягкие, чем в столице.

"Зона риска и самые большие отключения сейчас, неожиданно для меня, немного разделились. Потому что, ну, например, Харьков точно в максимальной зоне риска, но отключение там порой мягче, чем в Киеве. Ну, по факту. Там графики, когда они не аварийные, мягче, чем в Киеве, мягче, чем в Одессе. В Чернигове аварийные отключения – вообще катастрофа. Ну, там прям, прям жесть. Киев, все киевляне и так чувствуют, каждая атака приносит существенные, существенные отключения и проблемы", — сказал эксперт.

Почему Харьков в лучшей ситуации

Как писал "Объектив", начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов ранее объяснял особенности работы энергосистемы города. В Харькове не используются плановые графики отключений. Причина проста: город входит в 20-километровую зону от линии фронта.

Эта норма действует для всех населенных пунктов, находящихся так близко к боевым действиям. Аварийные отключения могут происходить на любых территориях, независимо от их расположения.

Как работают аварийные отключения

Энергетики вводят аварийные отключения, когда в системе не хватает электроэнергии. Решение об этом принимается в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК "Укрэнерго".

Когда именно восстановят свет, тоже решает "Укрэнерго". Предупредить людей об аварийных отключениях энергетики не могут, потому что их вводят экстренно.

