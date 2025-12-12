Света в Киеве будет меньше уже при -10 градусах: будет ли такая погода в декабре

Самые холодные дни ожидаются в конце декабря

При длительных морозах на уровне -10 градусов в Украине может сильно ухудшиться ситуация со светом. Синоптики уже дали свой прогноз погоды на декабрь.

Что нужно знать:

В Украине возможно ужесточение графиков отключений света при похолодании

Из-за морозов резко вырастит потребление, которое нечем перекрыть

Синоптики прогнозируют в Киеве небольшие холода

Так, по информации главы НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, которую он озвучил в эфире телемарафона, если среднесуточная температура в течение целой недели будет держаться на уровне -10°C и ниже, украинская энергосистема войдет в критический режим работы. Потребление электроэнергии возрастет настолько резко, что даже максимальный импорт и вся имеющаяся внутренняя генерация не смогут покрыть дефицит.

Зайченко объясняет, что при сильных морозах дополнительная нагрузка ляжет и на те участки сети, которые уже сейчас подпадают под графики почасовых отключений. В то же время глава "Укрэнерго" успокоил: существенного ухудшения графика по сравнению с нынешним не ожидается — "больше чем четыре очереди одновременно вводить не планируем, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры".

Что будет с погодой в Киеве в декабре

Согласно прогнозу синоптиков с сайта meteo.ua, в ближайшее время таких сильных холодов в столице не предвидится. Самые холодные дни ожидаются в конце декабря, но даже тогда столбики термометров опустятся максимум до -3-4 градусов. А большую часть времени и вовсе будет преобладать плюсовая температура на уровне 0+3 градусов.

Погода в Киеве

Более пессимистичным прогнозом поделились на сайте meteofor. Но даже в этом случае, хотя холодных дней и будет больше, температуры будут также на уровне -3-4 градусов. Что далеко от критических показателей.

Погода в Киеве

