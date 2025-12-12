Почему в Киеве отключения света продолжительнее, чем на западе: нардеп дал прогноз

На ситуацию влияет не только генерация, но и пропускные способности

Графики отключений света из-за повреждения энергетической системы российскими атаками применяются по всей стране. Однако объемы ограничений в разных областях могут очень отличаться, что раздражает украинцев.

Что нужно знать:

В западной части страны графики отключений значительно более мягкие, но это имеет практическое объяснение

Киев дефицитен в плане электричества, так как враг выбил блоки на подстанции

По меньшей мере, до конца зимы ограничения для столицы будут продолжаться, но объемы могут меняться

Почему в Киеве отключения продолжительнее, чем в Ивано-Франковске или Ровно, "Телеграфу" объяснил народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко: Будет ли блэкаут и сколько продержатся жесткие графики: Кучеренко о реальном состоянии энергосистемы

По его словам, все гораздо сложнее, чем кажется рядовым гражданам. Энергосистема единая, но пропускная способность разная.

В Ровно есть атомная станция, а под Киевом перебили соответствующую подстанцию и мы не можем взять дополнительную мощность. Столица зависит от двух атомных станций – Ровенской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, — а ее повредили в 30 километрах от города, — она не может передать мощность, — пояснил Кучеренко

Он отметил, что ситуация в Киеве сложная, а отключения продолжительные, потому что Россия ударила по ключевым подстанциям, в частности, ПС "Киевской".

Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света, – ред.). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики — пока не прилетит еще раз, — резюмировал нардеп

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал "Телеграфу", что жесткие графики отключений света, которые сейчас действуют в Украине, к сожалению, будут продолжаться. Главная проблема – недостаток генерации (производства электроэнергии).