Сколько времени без обстрелов нужно, чтобы отменить отключения в Украине: назван срок

Резервы для ремонта есть, но они ограничены

В Украине критическая нехватка электроэнергии не только из-за ударов по генерирующим мощностям. Российские обстрелы приходятся и на объекты транспортировки электроэнергии. Если бы не это — ситуация с электроснабжением была бы лучше.

Как рассказал "Телеграфу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, потери в транспортировке неприятны, но не критичны. Полного блэкаута или разбитой энергосистемы нет, и, по его мнению, не ожидается. "Апокалипсис отменяем", — отмечает эксперт.

Харченко также оценил возможности "Укрэнерго" по восстановлению высоковольтных сетей. По его предположению, резервов хватит на 2-3 месяца, то есть до февраля-марта 2026 включительно. Что касается областных операторов систем распределения, то ситуация отличается по регионам от критической до лучшей.

Эксперт подчеркнул, что речь идет прежде всего о физической работе — каждый день ситуация улучшается. По оценке Харченко Украина может выйти на ситуацию без отключений при определенном условии.

Если бы у нас было 10-12 недель без атак, довели бы ситуацию при такой погоде без отключений. Но, боюсь, столько времени без обстрелов нам не светит. Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики

