200 САУ "Богдана" на шасси Zetros: Украина заключила с Германией контракт на 750 млн евро
-
-
Читати українською
Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписано соглашение с немецкими партнерами на производство 200 САУ "Богдана" на сумму 750 млн. евро.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
О каких договоренностях идет речь?
Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ "Богдана" на новом шасси Zetros общей стоимостью 750 млн евро для наращивания артиллерийских способностей Украины.
Также подписаны соглашения о:
- Долгосрочной поставке запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать существующие комплексы.
- Закупку украинских БпЛА на сумму 200 млн евро. Поставки украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.
- Совместное производство украинских БПЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
- Заключены контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.
Общая стоимость заключенных соглашений – более 1,2 млрд евро.