Укр

200 САУ "Богдана" на шасси Zetros: Украина заключила с Германией контракт на 750 млн евро

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
СОУ "Богдана" Новость обновлена 18 декабря 2025, 10:44
СОУ "Богдана". Фото Армія Inform

Украина усиливает оборонное сотрудничество с Германией. Подписано соглашение с немецкими партнерами на производство 200 САУ "Богдана" на сумму 750 млн. евро.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

О каких договоренностях идет речь?

Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ "Богдана" на новом шасси Zetros общей стоимостью 750 млн евро для наращивания артиллерийских способностей Украины.

Также подписаны соглашения о:

  • Долгосрочной поставке запасных частей к нашим системам Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать существующие комплексы.
  • Закупку украинских БпЛА на сумму 200 млн евро. Поставки украинских дронов является основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь.
  • Совместное производство украинских БПЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.
  • Заключены контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.

Общая стоимость заключенных соглашений – более 1,2 млрд евро.

Теги:
#САУ Богдана