200 САУ "Богдана" на шасі Zetros: Україна уклала з Німеччиною контракт на 750 млн євро
Україна посилює оборонну співпрацю з Німеччиною. Підписано угоду з німецькими партнерами на виробництво 200 САУ "Богдана" на суму 750 млн євро.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Про які домовленості йдеться?
Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ "Богдана" на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро для нарощення артилерійських спроможностей України.
Також підписано угоди про:
- Довготермінове постачання запасних частин до наших систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.
- Закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро. Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат.
- Спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.
- Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.
Загальна вартість укладених угод — понад 1,2 млрд євро.