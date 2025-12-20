Здесь был "пивной рай" для элиты: жуткие кадры с заброшенного завода, который хотели стереть с карты Киева

Как немецкая династия Шульцев создала пивную легенду. Трагедия промышленного памятника столицы

На Голосеевском проспекте, 8, где когда-то стояли красные кирпичные корпуса легендарной пивоварни Карла Шульца, сегодня остались только заброшенные здания и воспоминания о том, как Киев становился европейской промышленной столицей. Завод, более века назад получавший награды на международных выставках и варивший пиво даже для высшего партийного руководства, превратился в очередную жертву безразличия к собственной истории. Чтобы создать и развить это предприятие, понадобилось 100 лет, а чтобы уничтожить – хватило и десяти.

Телеграф рассказывает, как одно из старейших киевских предприятий пережило две мировые войны и советскую национализацию, но не смогло выстоять в современных реалиях.

Как немецкая семья превратила небольшую пивоварню в пивную империю

Демеевка возникла в конце 18 века как село, принадлежавшее Михайловскому Златоверхому монастырю и Киево-Печерской лавре. С возникновением железной дороги в 1870-х годах началось стремительное развитие местности. В конце 19 века здесь уже был большой рабочий поселок с целым рядом заводов — сахарным, сухарным военного ведомства, минеральных вод, растительных масел, стеклянным, кирпичным.

Вход в пивзавод. Фото — Википедия

Пивоваренный завод семьи Шульцев вырос из небольшого кустарного производства, известного с начала 19 века. Некоторое время управлял заводом помещик Феликс Березовский, который в 1865 году передал пивоварню в аренду прусскому подданному Иоганну-Генриху Шульцу.

Шульц тогда исполнял обязанности мастера, непосредственно руководил работниками. Опытный профессионал быстро увеличил мощность пивоварни. После 1870 года он приобрел завод у Понятовского, а в последующие 10 лет скупил на Демеевке более 3 гектаров смежной земли.

В 1881 году Генрих Шульц скончался. Его имущество унаследовала жена Амалия-Розалия Эрнестовна и маленькие дети. Карлу-Генриху Шульцу было тогда всего 13 лет. Амалия продолжила бизнес мужа, окончила начатое строительство, приобрела новое оборудование. Женщина управляла заводом почти 20 лет.

Карл-Генрих Шульц, 1905 г. Фото: Государственный архив города Киева, "ТиКиев"

Карл Шульц строил не только завод: как пивовар заботился о социальной сфере столицы

В 1900 году все потомки разделили общее наследие. Имущество перешло в равных долях к трем сыновьям Генриху Шульцу, вдова и дочери получили деньги. Карлу-Генриху Генриховичу достался завод со всем недвижимым и движимым имуществом.

Как выглядят корпуса завода сейчас

Карл Шульц был человеком активным и ответственным. Он стал в 1897 году акционером "Паровой фабрики шоколада и конфет под фирмой "Валентин Ефимов". Был почетным попечителем Демеевского училища, почетным опекуном Демеевского вольно-пожарного общества, почетным членом Боярского попечительства детских приютов и т.д.

Бланк завода. Фото: Государственный архив города Киева, "ТиКиев"

Шульц постепенно усовершенствовал предприятие, установил две паровые машины, устроил электрическое освещение, артезианскую скважину, расширил торговую сеть магазинов по Киеву. В 1913 году мощность завода составляла 600 тысяч ведер пива в год, здесь работало 50 рабочих. В 1910-х он докупил еще несколько частных участков рядом с заводом. В 1912 году заводские корпуса и оборудование оценивались уже в 436 тысяч рублей.

Когда-то промышленные здания строили как крепости на века

О точной застройке завода подробных сведений не сохранилось — чертежи потерялись в архивах. Но первоначальный вид исторических построек можно увидеть на замечательном фирменном бланке предприятия. Постройки решены в так называемом кирпичном стиле с элементами оборонной архитектуры. Большинство дореволюционных заводов Киева имели схожий архитектурный образ.

Архивные разведки выявили несколько планов территории завода и подробные описания зданий. По центру участка площадью 2 десятины и 300 квадратных саженей стоял большой корпус бродильного отделения (2-3-4-этажный) с подвалом для хранения пива.

Жилой дом завода, 1935 г. Фото: Архив кинофотофонодокументов

На правой границе участка размещалось несколько корпусов. К 3-4-этажной сушилке с солодовней прилегало 3-этажное варочное отделение, далее котельная со складом угля. По периметру завода размещались 1-2-этажные домики. На линию улицы выходили жилые дома и контора завода. Жилье предназначалось и для семьи Шульцев, и для работников предприятия. Часть территории занимал обширный сад.

Архитектором построек, вероятно, был известный Владимир Николаев. Он в конце 19 века построил соседнее предприятие на Демеевке — казенный винный склад №2. Его почерк узнается и в архитектуре завода Шульцев.

Как выглядел фасад здания. Государственный архив города Киева, фото "ТиКиев"

Первая мировая война уничтожила династию пивоваров за считанные месяцы

Судьба Карла-Генриха Шульца оказалась непростой. Большинство членов семьи оставались немецкими подданными, хотя проживали в Киеве многие десятилетия. С 1911 года Шульц пытался получить российское подданство, но ему это не удалось.

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, недвижимое имущество было секвестировано, а самого предпринимателя выслали в Сибирь. Жена Маргарита Шульц имела от мужа доверенность на ведение всех дел и управление заводом, поэтому ее оставили управлять предприятием.

Пивзавод Шульца в начале ХХ ст. Изображение из книги Виталия Ковалинского "Киевские миниатюры". Источник: Антон Короб/Facebook

Дело Карла Шульца поначалу решилось в его пользу. Ему даже разрешили вернуться из Красноярска в Киев. Но уже в январе 1916 года Шульц был арестован вместе с женой и братом-инженером. Семью вторично срочно выслали. Так закончилась эпоха германской династии пивоваров, которая развивала пивоварение Киева 50 лет.

Поскольку во время Первой мировой войны действовал "сухой закон", завод производил безалкогольные солодовые напитки. Производство пива возобновилось в 1917 году, но его объемы значительно сократились, уменьшилось количество работников.

Советский период: когда пиво из Демеевки варили по "спецзаказу" для партийного руководства

Завод Шульца. Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

В 1923 году завод арендовал гражданин Цукерман. Завод продолжал варить пиво и в период германской оккупации 1941-1943 годов. Когда немцы покидали Киев, они вывезли значительную часть оборудования, писала историк архитектуры Киева и памятниковед Елена Мокроусова для "ТиКиев".

Этикетка завода. Фото — "Бабель"

В 1951-1952 годах запланирована крупная реконструкция архитектурного комплекса. Проект разработал институт "Укрпищепромпроект". Предусматривалось две очереди строительства: реконструкция в прежних границах и расширение нового строительства. Часть построек планировали оставить, а часть разобрать под новые сооружения.

Что осталось от построек завода. Фото — "ТиКиев"

В рамках расширения планировалось построить новый четырехэтажный административный корпус с клубом, столовой и детским садом. В парадной части хотели выполнить художественно оформленное керамическое ограждение – тогда архитектурная керамика была популярной. Среди других невыполненных работ – проект железобетонных силосов в виде цилиндров 17 метров высотой и рабочей башни для хранения зерна. Один из жилых домов по линии улицы планировали отдать под школу пивоваров.

Этикетка киевского пивзавода

Масштабная реконструкция не была реализована, но производство было хорошо налажено, пиво считалось качественным. В течение многих лет его поставляли по "спецзаказу" для высшего партийного и государственного руководства. Завод Шульца стал Киевским пивзаводом №1 и продолжал работать десятилетиями.

Этикетки Киевского пивзавода

Десять лет на уничтожение: как историческая застройка превратилась в объект интереса застройщиков

Как выглядел вход в завод в 2009 году. Фото — Википедия

В 1993 году Киевский пивзавод №1 стал закрытым акционерным обществом. В 2000-х годах завод приобрела компания "Сармат". Новые владельцы обещали модернизацию, но этого не произошло. В 2003 году здесь провели последнюю варку 180 гектолитров пива. Оборудование вывезли, рабочих уволили.

Вход на территорию завода в 2010-х, Википедия

В последующие годы сооружения постепенно приходили в упадок, частично разрушались. Старинная архитектура стала ненужной новым владельцам – территорию планировали отдать под масштабную застройку. Согласно данным The Village Украина, участок перешел в Фонд национального благосостояния Крыма, запланировавший здесь грандиозное строительство площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь должен был появиться Крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью.

Не реализуемый проект мечети

В 2021 и 2023 годах начались незаконные сносы отдельных корпусов завода. Общественные активисты, в том числе движение "Цегла", неоднократно вызывали полицию и останавливали технику. Проблема заключалась в том, что здания долгое время не имели официального статуса памятки.

Остатки завода. Фото — "ТиКиев"

После протестов Департамент охраны культурного наследия КГГА предоставил комплексу статус вновь выявленного объекта культурного наследия, писало издание LIGA.net. Но это решение пришло слишком поздно. Значительная часть корпусов уже разрушена или находилась в аварийном состоянии.

Кирпич завода. Фото — "ТыКиев".

Несмотря ни на что, историческая застройка комплекса еще достаточно полно сохранена и имеет архитектурную ценность как редкий пример промышленной архитектуры Киева. Каждый разрушенный кирпич завода Шульца — это потеря части киевской истории, воспоминание о том, как город становился европейским промышленным центром.

Руины одного из построек. Фото — "Небоскреб"

Потеря таких объектов делает Киев однообразным и лишает его исторической глубины.

Остатки построек завода Шульца. Фото — "ТыКиев".

