Пивоварня Шульца: что известно о памятнике и почему его хотят лишить статуса (фото, карта)

Это уже не первая попытка застроить гектары завода

Окружной административный суд Киева принял решение о лишении статуса памятника местного значения комплекса "Пивоварня Шульца". Находится историческое здание по Голосеевскому проспекту, 8.

Решение суда опубликовано на официальном сайте КОАС. Это вызывает обеспокоенность общественности, ведь она может открыть путь к очередной застройке исторического места Киева.

Основным аргументом строительства нового жилья здесь является благотворительный фонд и потребности религиозной общины. Проект "Культурного центра" это уже вторая попытка застройки этой территории.

Первые планы застройки "Пивоварни Шульца" появились в 2008 году. Тогда предыдущий владелец комплекса "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова начало оформлять здесь землю под новое строительство.

Напомним, впервые вокруг здания пивзавода активисты подняли тревогу весной 2021 года. Члены организации "Карта Реновации" сообщили о начале демонтажа здания и отсутствии информационного стенда с описанием запланированных работ и строительного забора. Разрешительные документы на строительство также не были получены.

Нынешним владельцем Киевского пивзавода есть благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Фонд национального благосостояния Крыма"". С ним связывают министра обороны Украины Рустема Умерова.

Что известно об историческом сооружении

"Пивоварня Шульца" — основана в 1881 году потомком немецкой пивной династии Иоганном Генрихом Шульцом. В 1865 году Иоганн приобрел здание недалеко от современной Демеевской площади и превратил их в пивоварню. Однако по архивным документам, пивоваренный завод на этом месте существовал еще до прихода Шульца и был основан примерно в 1811 году.

После смерти Иоганна пивоварня перешла под управление его жены, а затем ею занялся сын Карл Шульц. Пиво получило признание на самом высоком уровне: в 1901 году завод стал поставщиком Императорского двора, а в 1907 году получил награды на международных выставках в Петербурге и Москве. Однако в 1915 году завод был национализирован и вышел из-под контроля семьи Шульц.

С 1971 года пивоварня стала называться "Киевский пивзавод №1". Она была очень популярна.

Пивзавод Й. Шульца, Киев

В 2000 году завод покупает донецкий "Сармат" Рината Ахметова, обещавшего его реконструировать. Но затем руководство приняло решение о нецелесообразности вложения средств в модернизацию пивоварни, находящейся на территории со сложным рельефом.

В 2003 году была сварена последняя партия пива, а затем территория завода площадью 3,4 га была передана строительной компании, которая также принадлежала Ахметову.

В 2009 году пивзавод признали банкротом и начался снос построек. Так закончилась история "Пивоварни Шульца".

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