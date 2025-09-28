Ветер гуляет по руинам: как уникальный завод под Киевом превратился в местный Чернобыль

Польская винокурня стала биохимическим гигантом, но обанкротилась при независимой Украине

Среди зарослей кустарников и полуразрушенных цехов в поселке Немешаево Киевской области до сих пор возвышаются "скелеты" бывшего промышленного великана. Немешаевский завод биохимических препаратов, поставлявший в свое время свою продукцию по всей Украине, сегодня напоминает лишь о славных временах отечественной биохимической промышленности.

"Телеграф" рассказывает, как предприятие с более чем столетней историей превратилось из преуспевающего производителя в заброшенные руины, и почему его крах стал символом упадка целой отрасли в Украине.

От винокурни польского магната до градообразующего предприятия: как Немешаево утратило свою гордость навсегда

Поселок Немешаево, Киевская область. На фото – железнодорожный вокзал.

История предприятия началась гораздо раньше, чем можно было бы предположить. В 1913 году польский магнат построил здесь винокурню, которая должна была стать основой для будущего промышленного комплекса. Старые кирпичные корпуса спиртового завода простояли до самого закрытия предприятия.

Советские власти кардинально изменили назначение предприятия. Винокурню перепрофилировали на производство биохимических препаратов и антибиотиков для сельского хозяйства. Так родился завод, который станет одним из ключевых производителей микробных биопрепаратов в Украине.

Предприятие получило официальное название Закрытое акционерное общество "Немешаевский завод биохимических препаратов". Оно расположилось в Немешаево на улице Биохимическая.

Разработка биологов спасала овощи от болезней, но не смогла спасти от краха

Завод специализировался на выпуске биологических средств защиты растений. Главным продуктом предприятия стал Триходермин – уникальный биофунгицид на основе гриба-антагониста Trichoderma lignorum. Этот препарат способен был ингибировать более 60 видов фитопатогенов, включая возбудителей корневых гнили, фитофтороза и мучнистой росы.

Триходермин выпускали в виде порошка или на торфяной основе. Завод в Немешаево стал главным производителем этого препарата в Украине. Кроме него, предприятие производило Планриз – еще одно биологическое средство на основе бактерий Pseudomonas fluorescens.

Продукция завода позволяла аграриям снизить использование химических пестицидов. Это было особенно важно для выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Производство биопрепаратов потребовало наличия специализированных лабораторий для культивирования микроорганизмов и тщательного контроля качества.

Для поселка Немешаевский завод значил гораздо больше, чем просто рабочее место. Предприятие обеспечивало работой большую часть местного населения, а его социальная инфраструктура формировала жизнь целых поколений жителей.

Один из ангаров завода сейчас, фото "Телеграф"

Большинство жилых домов и объектов соцкультбыта были прямо или косвенно связаны с заводом. Семьи работали здесь десятилетиями.

Производственный процесс нуждался в высококвалифицированных специалистах. У завода были собственные лаборатории, где выращивали культуры микроорганизмов, проводили исследования эффективности препаратов и контролировали их качество.

Полуразрушенные цеха, заросшие сорняками территории и высокий забор: крушение в новых экономических реалиях

Немешаевский завод биохимических препаратов

Независимость Украины стала роковой для многих промышленных предприятий страны. Немешаевский завод также не смог адаптироваться к рыночным условиям и новой экономической системе.

Руины завода в Немешаево

Предприятие постепенно утрачивало позиции на рынке. Конкуренция с импортными препаратами, отсутствие инвестиций в модернизацию оборудования и сложности со сбытом продукции привели к финансовым проблемам.

Завод разбирают на металлолом.

23 июля 2007 г. ЗАО "Немешаевский завод биохимических препаратов" признали банкротом. Началась процедура ликвидации предприятия, которое в свое время играло немаловажную роль в экономике региона.

Завод внутри. Фото из соцсетей

От вандалов главное здание завода защищает высокий забор.

Современное состояние: печальный памятник индустриальной эпохе

Здания завода прячутся за деревьями

Сегодня территория бывшего завода – это очень грустное зрелище. Производственные цеха и административные здания находятся в полуразрушенном состоянии. Природа постепенно отвоевывает пространство – территория заросла кустарниками и сорняками.

Территория зарастает кустарниками

Кстати, руины завода – не единственная локация в Немешаево, которая привлекает редких туристов. На территории городка также есть руины дворца Остен-Сакенов. Это уникальная усадьба, построенная в первой половине XIX века для графа, тайного советника Карла фон дер Остен-Сакена из Курляндии (историческая область современной Латвии). С конца 20 века ее неоднократно перепродавали.

В 1873 году Остен-Сакен выкупал киевский купец Астахов. По неизвестным причинам он сошел с ума и вскоре умер, а усадьбой заботилась его жена. Затем дворец переходил из рук в руки разных помещиков, а в советское время служил клубом для работников того же Немешаевского завода.

В 2000 году здесь произошел пожар, полностью уничтоживший усадьбу. Сгорели десятки ценных предметов интерьера.

Как выглядел Остен-Сакен в советское время

Руины дворца Остен-Сакен сейчас

Сейчас возле руин завода такая же заброшенная промзона, а также частный сектор, а уже через несколько километров строят многоэтажки. Город живет и развивается, но без главного кормильца.

Квартиры в Немешаево

Закрытие завода стало не только экономической, но и социальной катастрофой для поселка. Утрата градообразующего предприятия сказалась на жизни всего общества, которое десятилетиями было связано с производством биохимических препаратов. Теперь здесь процветает безработица, а люди уезжают в поисках работы в столицу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал историю Корсунь-Шевченковского завода, которого не спасли даже секретные заказы из Москвы.