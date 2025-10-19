Княжеская пивоварня, которая не сломалась ни при царе, ни при СССР, ни в независимой Украине: история уникального предприятия

Двести лет истории, пять эпох, десятки владельцев и арендаторы: легендарное предприятие на западе Украины знают и за рубежом

В Славуте стоит завод, помнящий еще князей Сангушков, переживший царскую Россию, советскую власть и три десятилетия независимости. Это предприятие начало варить пиво еще в 1824 году, когда на нем работали только три человека, а теперь его продукцию знают по всей Украине и за ее пределами.

"Телеграф" рассказывает, как небольшая пивоварня после двухсот лет работы завод до сих пор сохраняет традиции, заложенные княжеским родом.

Три работника и семь тысяч рублей: как все начиналось в XIX веке

Первое упоминание о пивоваренном заводе князей Сангушков датируется 1824 годом. В это время на месте старой пивоварни появилось новое предприятие. Масштабы производства были скромными — в течение 1824-1829 годов здесь работали всего три человека.

Известная на ретро-фото

Спустя двадцать лет ситуация начала меняться. В 1850 году товарооборот завода достиг 7 тысяч царских рублей. Для того времени это была солидная сумма, показывающая, что предприятие крепко встало на ноги.

Настоящий прорыв произошел в 1885 году. Князь Роман Владиславович Сангушко решил строить новый завод вместо старого. Место выбрал символическое – рядом со своим семейным парком. Именно в этом году теперь считается официальной датой основания предприятия.

Князь Роман Сангушко – последний представитель княжеского рода Сангушков

Новый завод мог производить не менее 11 тысяч декалитров пива в год. Это было настоящее промышленное предприятие, а не кустарная пивоварня.

Чешский купец и арендатор Зеф: кто развивал дело Сангушков

Эмблема завода

Князь Сангушко решил не управлять заводом самостоятельно и сдал его в аренду. Первым арендатором стал чешский купец Земан. Под его руководством предприятие ежегодно производило пиво на 5 тысяч царских рублей.

В 1887 году завод перешел к новому арендатору по имени Зеф. Именно в его времена производство достигло 12 тысяч декалитров в год. Предприятие продолжало расти и крепнуть.

В начале XX века, в 1911 году, товарооборот завода составил уже 21 250 рублей. Ежегодно здесь варили не менее 9 тысяч ведер пива – это примерно 110 700 литров. Завод стал важнейшей частью экономики города.

Советские времена: как частное дело превратили в государственное предприятие

После революции и установления советской власти завод перешел в государственную собственность. Княжеская пивоварня стала советским предприятием. Название сменили, но производство не остановилось.

Завод поставлял продукцию по всему региону. Здесь работали сотни людей, предприятие было одним из самых больших в городе. Оборудование модернизировали, строили новые цеха.

Так выглядела этикетка одного из сортов пива в советское время

Независимая Украина: как завод сохранил традиции в новых реалиях

После распада СССР завод оказался перед новыми вызовами. Следовало приспособиться к рыночной экономике, найти свое место среди конкурентов, сохранить рабочие места. В то время как сотни заводов в Украине обанкротились, предприятие в Славуте смогло удержаться на плаву.

31 января 2008 года состоялась официальная регистрация Частного акционерного общества "Славутский пивзавод". Предприятие перешло в частную собственность. В 2011 году форму собственности еще раз изменили — теперь это частное акционерное общество "Славутский пивоваренный завод".

Новые владельцы решили соединить историю с современностью. Часть старых помещений, где когда-то, в княжеские времена, созревало пиво, сохранили и используют по сей день. В то же время установили современное оборудование.

Продукция завода продается по всей Украине. В регионе работает сеть фирменных магазинов, где можно купить пиво непосредственно от производителя. Предприятие позиционирует себя как лидера в традиционном пивоварении Хмельнитчины.

Славутский пивоваренный завод — один из немногих примеров предприятия, прошедшего через все эпохи украинской истории. От княжеских времен через советскую индустриализацию к современному рынку завод каждый раз находил силы приспособиться.

