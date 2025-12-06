Самая длинная улица, мощные заводы и тень 90-х: чем знаменит АНД район Днепра
Амур-Нижнеднепровский район сложился из слобод и поселков вдоль Днепра
Амур-Нижнеднепровский район (АНД) — самый крупный жилой и промышленный массив, расположенный в северо-западной левобережной части Днепра. В нем соединились заводские кварталы, длинные дороги и зеленые зоны у воды.
"Телеграф" предлагает разобраться, как появился АНД, откуда взялось его название и чем он известен.
Как возник АНД и откуда такое название
По сути, район появился в результате объединения нескольких поселков, механически названное Амур-Нижнеднепровском. Официальной датой образования района АНД считается 25 января 1918 года. В тот день состоялось первое заседание президиума Совета Амур-Нижнеднепровска. Первым председателем райсовета стал рабочий завода "Шодуар" А. Савельев.
Первоначально АНД включал в себя всю левобережную часть нынешнего города, но в 1969 году часть его территории выделили для создания Индустриального района.
Своим названием район обязан двум рабочим поселкам. Амур появился в 1875 году рядом с металлургическими предприятиями бельгийских акционеров. О происхождении названия спорят. По одной версии, поселок считали "дальним", ассоциируя с рекой Амур; по другой — название дали несколько семей, действительно перебравшихся с Дальнего Востока. Есть и романтическая версия — якобы екатеринославская знать и чиновники облюбовали левобережье Днепра для пикников с амурными развлечениями.
Нижнеднепровск вырос вокруг одноименной железнодорожной станции и трубопрокатного завода. В итоге два поселения слились, а их названия образовали общее — Амур-Нижнеднепровск.
В 2024 году АНД район был переименован в Нижнеднепровский, но уже в декабре того же года получил прежнее название.
Что входит в район
Район охватывает жилмассивы Солнечный, Мануйловский, Ломовский, Каменский, Левобережный‑1 (Березинский), Левобережный‑2 и поселки Кирилловка, Боржом, Султановка, Сахалин, Березановка, Ломовка, Амур и Нижнеднепровск. Также в него входит цепочка островов на Днепре и система озер.
АНД связан с правым берегом города Центральным (Новым), Старым (Амурским) и Кайдакским мостами.
Чем известен АНД
АНД можно назвать классической "рабочей окраиной" и важным промышленным центром города. Здесь расположены крупные заводы: Нижнеднепровский трубопрокатный, Днепровский металлургический (бывший завод им. Коминтерна), Днепроважмаш, Днепрометиз, вагоноремонтный завод и другие предприятия.
Также в этом районе расположена самая длинная улица Днепра — Передовая. Она растянулась через весь АНД район и проходит на территории трех бывших сел – Ломовки, Каменки и Березановки. На Передовой улице насчитывается 809 домов.
В 1990-е район получил репутацию криминального из-за деятельности местных ОПГ, включая "Матрос".
Несмотря на индустриальный характер, в АНД районе есть и зеленые зоны. Одна из самых крупных — парк Казацкой Славы "Кирилловка", на территории которого есть небольшое озеро, а также парк Сагайдак (бывший Воронцовский парк).
