Самая длинная улица, мощные заводы и тень 90-х: чем знаменит АНД район Днепра

Амур-Нижнеднепровский район сложился из слобод и поселков вдоль Днепра

Амур-Нижнеднепровский район (АНД) — самый крупный жилой и промышленный массив, расположенный в северо-западной левобережной части Днепра. В нем соединились заводские кварталы, длинные дороги и зеленые зоны у воды.

"Телеграф" предлагает разобраться, как появился АНД, откуда взялось его название и чем он известен.

Как возник АНД и откуда такое название

По сути, район появился в результате объединения нескольких поселков, механически названное Амур-Нижнеднепровском. Официальной датой образования района АНД считается 25 января 1918 года. В тот день состоялось первое заседание президиума Совета Амур-Нижнеднепровска. Первым председателем райсовета стал рабочий завода "Шодуар" А. Савельев.

Прокатный завод Шодуар, 1903 год

Первоначально АНД включал в себя всю левобережную часть нынешнего города, но в 1969 году часть его территории выделили для создания Индустриального района.

Своим названием район обязан двум рабочим поселкам. Амур появился в 1875 году рядом с металлургическими предприятиями бельгийских акционеров. О происхождении названия спорят. По одной версии, поселок считали "дальним", ассоциируя с рекой Амур; по другой — название дали несколько семей, действительно перебравшихся с Дальнего Востока. Есть и романтическая версия — якобы екатеринославская знать и чиновники облюбовали левобережье Днепра для пикников с амурными развлечениями.

Нижнеднепровск вырос вокруг одноименной железнодорожной станции и трубопрокатного завода. В итоге два поселения слились, а их названия образовали общее — Амур-Нижнеднепровск.

В 2024 году АНД район был переименован в Нижнеднепровский, но уже в декабре того же года получил прежнее название.

Что входит в район

Район охватывает жилмассивы Солнечный, Мануйловский, Ломовский, Каменский, Левобережный‑1 (Березинский), Левобережный‑2 и поселки Кирилловка, Боржом, Султановка, Сахалин, Березановка, Ломовка, Амур и Нижнеднепровск. Также в него входит цепочка островов на Днепре и система озер.

Жилой массив Солнечный

АНД связан с правым берегом города Центральным (Новым), Старым (Амурским) и Кайдакским мостами.

Чем известен АНД

АНД можно назвать классической "рабочей окраиной" и важным промышленным центром города. Здесь расположены крупные заводы: Нижнеднепровский трубопрокатный, Днепровский металлургический (бывший завод им. Коминтерна), Днепроважмаш, Днепрометиз, вагоноремонтный завод и другие предприятия.

Также в этом районе расположена самая длинная улица Днепра — Передовая. Она растянулась через весь АНД район и проходит на территории трех бывших сел – Ломовки, Каменки и Березановки. На Передовой улице насчитывается 809 домов.

Парк Сагайдак (бывший парк Воронцова), АНД район

В 1990-е район получил репутацию криминального из-за деятельности местных ОПГ, включая "Матрос".

Несмотря на индустриальный характер, в АНД районе есть и зеленые зоны. Одна из самых крупных — парк Казацкой Славы "Кирилловка", на территории которого есть небольшое озеро, а также парк Сагайдак (бывший Воронцовский парк).

Также "Телеграф" рассказывал про Чечеловский район Днепра, который за свою историю сменил несколько названий.