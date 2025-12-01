Должен был изменить лицо Хмельницкого, а теперь никому не нужен: что можно найти внутри заброшенного завода "Нева"

Когда-то предприятие давало работу тысячам хмельничан

Массивные котлы, покрытые ржавчиной. Приборы и датчики до сих пор стоят на своих местах, но уже не работают. Административный корпус с разбитыми окнами и заросшая травой территория. Так выглядит котельная приборного завода "Нева" в Хмельницком — предприятия, которое в 1978 году было одним из самых мощных в городе, а в 2000-х прекратило работу.

Как советский завод, выпускавший продукцию для военно-промышленного комплекса, изменил лицо Хмельницкого, строил жилье для тысяч работников, а затем превратился в пустырь, рассказывает "Телеграф".

Как Хмельницкий стал промышленным городом

Завод "Нева в Хмельницком"

В 50-х годах прошлого века в Хмельницком начали активно возводить предприятия. Именно тогда появились заводы "Катион", "Темп" и "Нева", которые изменили город навсегда.

"Благодаря заводам город разросся, застроили районы, поскольку тогда каждое предприятие строило для своих работников вблизи дома и детсады", — рассказывал краевед Сергей Есюнин местному изданию "Всім".

Масштабное строительство началось в 1960-х годах, когда по всему городу начали возводить хрущевки. В начале 1970-х появилась идея архитектурно подчеркнуть центральный перекресток Хмельницкого. Архитектор А. Грабовский предложил проект общественно-торгового квартала между улицами Каменецкой, Подольской, Соборной и Вайсера.

Главными точками нового квартала должны были стать три 16-этажных монолитных дома. К ним планировалось пристроить магазины, кафе, выставочные салоны и кинотеатр. В 1978 году построили первый небоскреб, позже появился второй. А третье высотное здание с рестораном и современным кинотеатром так и осталось на чертежах.

В том же году промышленный потенциал города пополнили мощные заводы "Темп" и "Нева". Оба предприятия принадлежали военно-промышленному комплексу и выпускали продукцию для обороны страны.

Завод "Нева": от расцвета советской промышленности до упадка в 2000-х

Здание завода "Нева" сейчас

Приборный завод "Нева" был основан в 1978 году для производства радиоэлектронной продукции и приборов для армии. Предприятие стало одним из самых больших в Хмельницком и давало работу тысячам людей.

В начале 2000-х годов промышленные предприятия продолжали работать. Химическая и нефтехимическая отрасль, машиностроение, пищевая промышленность и строительство оставались главными направлениями. Стабильно функционировали "Укрэлектроаппарат", "Хекро Пэт ЛТД", "Маслосырбаза", "Хмельницкжелезобетон" и другие заводы.

После нескольких лет спада "Кондфил" и завод "Нева" начали наращивать объем производства. Но полностью восстановиться предприятиям не удалось. Завод "Нева" прекратил свою работу примерно в 2000-х годах.

Не только развалина. Что осталось от легендарного завода

Сейчас на территории масштабного приборного завода в окрестностях города арендуют помещения несколько предприятий. Ленокомбинат "Goldi" занял половину всех производственных цехов и продолжает масштабное производство. Остальные здания стоят пустыми или используются другими арендаторами.

За огромными производственными корпусами расположилась старая заброшенная котельная. Когда-то она обогревала весь завод и снабжала теплом тысячи работников. Территория котельной сейчас заросла. Попасть внутрь можно, но непросто.

Вид котельной с крыши. Фото — rdzs.org

Живые приборы в мертвой котельной: что сохранилось внутри

На территории котельной. Фото — rdzs.org

Как сообщается на сайте rdzs.org, в середине заброшенного здания до сих пор стоят все приборы и датчики. Они уже не работают, но остались на своих местах. Приборная вычислительная часть сохранилась почти полностью, хотя пребывает в ужасном состоянии.

Внутри котельной. Фото — rdzs.org

Административный корпус частично утратил первоначальный вид. Окна разбиты, стены обшарпаны, пол проваливается. Но всеобщая структура здания все еще стоит.

Внутри помещения котельная. Фото — rdzs.org

Массивные котлы и трубы поражают своими размерами. Внутри котлов можно увидеть сложную систему труб и соединений. Машинные отделы заполнены старым оборудованием, которое никому не нужно.

Внутри котельной. Фото — rdzs.org

Крыша котельной открывает вид на весь заводской комплекс. Оттуда видны масштабы предприятия, которое когда-то было одним из самых мощных в Хмельницком, а теперь стоит полупустым и забытым.

В одном из помещений котельной. Фото — rdzs.org

