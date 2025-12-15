Тушонка, вакууматор и "крючок в бетоне": 5 гениальных способов сохранить продукты без света

Длительные отключения электричества негативно отражаются на работе холодильника. Что делать с продуктами, когда долгое время нет света.

Сложная ситуация с электроснабжением заставляет вспомнить о старых способах хранения продуктов. Ведь когда-то наш смекалистый народ не знал, что такое холодильник.

Есть пять чудесных способов хранения продуктов при отсутствии электричества.

Холодильник вместо термоса

Заполненная морозильная камера сохраняет температуру в течение 48 часов, наполовину пустая — 24 часа. Есть нюансы в зависимости от марки холодильника, его мощности и срока эксплуатации, но все равно при закрытых дверцах эта техника прекрасно справляется со своей миссией хотя бы на это время.

"Холодильник" за окном

Пользуясь тем, что сейчас зима, можно хранить продукты за окном. Для этого умелый мастер может сделать крючок в бетоне, сразу возле форточки, чтобы на него повесить пакет со скоропортящимися продуктами. Другой вариант: с помощью веревок подвесить пластиковый ящик из АТБ, в который складывается снедь. Также можно просто вывешивать пакет за окно, придавливая ручки пластиковым окном, как делают сейчас в Одессе. Но самое простое, конечно, просто использовать в этих целях балкон.

Аккумулируем холод

Пока есть свет, пластиковые бутылки заранее наполняем водой и размещаем в морозилке. После отключения электричества они, как и обычные водные аккумуляторы, становятся источником холода для продуктов, для чего их перекладывают в общее отделение холодильника.

Покупаем меньше продуктов, но чаще

Понятно, что меньшее количество снеди сохранить проще. Также в этих условиях можно перейти на употребление тушенки и прочих продуктов длительного хранения.

Колдуем над продуктами

Соление, тушение, сушка, вяление, хранение в золе — это старинные способы сохранения продуктов. К современным способам следует отнести использование вакууматора.

Главное, не опускаем руки и не вешаем нос. Все пройдет и это тоже.

