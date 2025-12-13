Мир и счастье не за горами: 5 народных примет о хороших событиях

Некоторые приметы могут быть предвестниками хороших событий, удачи и просто белой полосы, это подскажут старые народные украинские приметы. Главное — вдумчиво воспринимайте окружающие события

Сейчас украинцам очень непросто, но старые люди говорили, что темнее всего перед рассветом. Говорили также, что есть определенные приметы, с помощью которых можно наверняка узнать, что вот-вот наступит облегчение, встанет солнце удачи и установится мир. Назовем пять моментов, на которые нужно обратить внимание, когда вам особенно плохо.

Нежданная помощь от случайного человека

Вы не ждали, не надеялись, но в самый сложный момент кто-то оказался рядом и оказал именно ту поддержку, о которой вы и не мечтали. Или — идете понуро с работы, а кто-то вдруг, совсем незнакомый, широко улыбнулся именно вам. Или просто без всяких причин сосед, коллега или еще кто, сделал подарок, просто так. Знайте, это важный предвестник, что вот-вот в вашей жизни наступит благодать.

Светлые сны

Вам привиделось во сне что-то светлое, нежное, доброе, как мама, как молоко и хлеб, как детство, как воздушные облака с потоками солнечного света… Главное, что вы проснулись и реально ощутили, что кто-то свыше о вас думает, о вас помнит и заботится. Знайте, все не только будет хорошо, но оно уже есть, здесь и сейчас.

Ваша помощь кому-то оказалась нужна

Если человек обратился к вам за помощью, вы должны понимать — это "проверка на вшивость". Зачастую Небеса прежде чем помочь проверят вас на способность самому оказывать эту самую помощь. Прохожий упал с сердечным приступом, а вы проходите мимо и думаете, что это пьяный, недостойный вашего внимания. Всякое бывает… Или на улице ребенок плачет чей-то, а у вас в кармане есть конфета/игрушка, или бабушке на кассе денег не хватило на пачку крупы, или… да мало ли таких ситуаций. Сейчас все мы в одной сложной ситуации, и если каждый поможет друг другу, всем станет легче, не так ли.

Приятная неожиданность с цветами

Комнатные или садовые цветы-растения могут стать предвестниками удачи. Все в природе взаимосвязано, и если вдруг расцвел цветок, которого не ждали, внеурочно, нежданно-негаданно, знайте, что это к большому радостному событию.

Важно. Пока кто-то будет ждать этой неожиданности, гораздо лучше приближать удачу: самостоятельно садить цветы, например, сейчас самое время для посадки тюльпанов. Или можно посеять бархатцы, календулу, космос, цинию: семена раскидать прямо по снегу. Главное при этом верить, что как только они расцветут — будет мир, вернутся любимые, воссоединятся семьи, выздоровеют больные и все будет хорошо.

Чужая свадьба

Есть противоречивые мнения по поводу того, к удаче ли видеть чужие свадьбы. Но старые люди уверены: в такие непростые времена, если влюбленные оформляют свои отношения перед законом, это очень добрый знак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что следует обратить внимание при первом снеге. Также стоит готовиться и к весне — некоторые травы и деревья сажают к удаче.