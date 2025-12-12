Могут не пустить из-за этого документа: что будут проверять украинские пограничники

Отсутствие этой бумажки может испортить поездку в соседнее государство

Даже если у украинца будет паспорт и виза, есть одна маленькая деталь, которая может стать причиной, почему пограничники не впустят его в Польшу. Нужно иметь при себе один документ.

Кроме паспорта и подтверждения цели поездки, еще нужна специальная страховка. Об этом предупредили в "Visit Ukraine".

Какой документ обязательно нужно иметь

Речь идет о медицинской страховке. Для коротких поездок — от 3 до 30 дней — достаточно стандартного туристического страхового полиса, который покрывает неотложную медицинскую помощь, госпитализацию, операции, транспортировку в больницу и репатриацию в случае смерти.

Вариант страховки

Если же планируется обучение, работа или пребывание по временной защите, страховка должна быть больше: минимальное покрытие — 30 000 евро, действие — не менее трех месяцев, покрытие — вся Шенгенская зона, а продлить полис можно без выезда из Польши.

Полис должен быть выдан лицензированной украинской страховой компанией, иметь перевод на английский или польский язык и полностью соответствовать паспортным и визовым данным. Любые неточности могут повлечь за собой отказ в пересечении границы или дополнительную проверку.

На сайте "Hotline.finance" можно рассчитать приблизительную стоимость страховки. Например, если вы едете в Польшу на неделю, то есть с 13 по 19 декабря, нужно будет заплатить от 336 до 526 гривен, но это самые популярные предложения.

Пример цен на медицинскую страховку в Польшу

