Забудьте о дешевых путешествиях: почему цены на туры взлетели, и как украинцы выкручиваются, чтобы увидеть море

Куда переместился спрос украинцев и какие направления стали "золотыми", рассказывает турагент

Украинцы стали меньше бронировать отпуска – это факт, который подтверждают турагенты. Война изменила не только повседневную жизнь, но и подходы к планированию отдыха: теперь нужно считать каждую гривну, искать обходные пути через соседние аэропорты и помнить множество нюансов.

Куда действительно ездят украинцы в 2025 году и сколько стоит отдых на популярных направлениях, выяснял "Телеграф".

Египет за 700 евро и Танзания за 115 тысяч: кто выбирает бюджетные туры, а кто не экономит на экзотике

Египет

Самым доступным зарубежным направлением для украинцев остается Египет, рассказала журналистам турагент Ирина Новосад из AnexTour. Курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх и новое направление Эль-Аламейн стоят от 700 евро за 7-10 ночей. Речь идет о режиме питания all-inclusive.

Именно поэтому эта страна традиционно лидирует по спросу — аналогов в бюджетном сегменте по состоянию на декабрь 2025 года нет. Впрочем, с 1 января 2026 года власти Египта хотят повысить стоимость визы с 25 до 45 долларов. Этот документ нужен всем туристам и действует в течение 30 дней. "Но, может, они еще подумают — ведь это дорого, и будет отток туристов", — считает турагент.

Изменения, вводимые Египтом с 1 января 2026 года

Но не весь Египет дешев, как мы привыкли. Несколько лет назад Египет открыл для посетителей новый курорт – Эль-Аламейн. Он расположен на средиземноморском побережье страны и похож на другие средиземноморские курорты. "Здесь очень чистая, бирюзового цвета вода, белый песок и отличный сервис даже в бюджетных отелях. А еще — здесь нет акул (в Средиземном море их просто нет)", — говорит Ирина Новосад.

Впрочем, цены на туры здесь выше по сравнению с традиционными Хургадой или Шарм-эль-Шейхом. Сезон начинается с мая и продолжается до конца октября. Цены на тур в июне при бронировании сейчас (раннее бронирование) составляют минимум 89 тысяч гривен на двоих.

Турция остается одним из самых массовых направлений. Тур на двоих с вылетом в мае (именно тогда там начинается туристический сезон) сейчас можно найти за 33 тысяч гривен. Существуют также варианты проезда автобусом — дорога может занять полтора-два дня, в зависимости от начальной точки в Украине.

Отдых в Турции

По словам Ирины Новосад, в последние годы значительно вырос спрос на Болгарию — благодаря удобной логистике. Летом пляжи здесь просто переполнены туристами из Украины.

Если воспользоваться ранним бронированием, на июль поездку в Болгарию для двух взрослых и одного ребенка можно найти от 40 тысяч гривен. Это значительно дешевле многих других вариантов. Единственный минус – долгий переезд (в среднем от 18 до 26 часов).

Болгария

Цены на бюджетные направления отдыха в 2025-2026 годах в Украине.

Среди менее массовых направлений турагент называет Тунис, Испания (Майорка, Аликанте), ОАЭ и Занзибар. Однако в последние годы они также стали популярнее. Некоторые из них по ценам не превышают привычные украинцам Египет и Турцию. В частности, тур на двоих в ОАЭ в начале января будет стоить около 47 тысяч гривен (только завтраки). При питании all-inclusive цена почти вдвое выше – около 87 тысяч гривен.

Какие направления премиум-класса популярны у украинцев

Отдых в ОАЭ

А вот премиум-сегмент – совсем другая история. Мальдивы, Сейшелы, Доминикана, Таиланд, Мексика, Шри-Ланка и Танзания привлекают тех, кто готов потратить значительные суммы на дальний перелет. Билеты на такие направления недешевы. "Например, Танзания сейчас в сезоне — цены начинаются от 115 тысяч гривен на двоих. Сейшелы обойдутся в 180 тысяч на двоих, причем это стоимость только с завтраками", — говорит Ирина Новосад.

Туризм без незваных соседей — куда поехать, чтобы сохранить нервы

На вопрос, часто ли туристы спрашивают о направлениях для путешествий, где не встретишь россиян, Ирина отвечает утвердительно. "Очень часто. В таком случае я советую выбрать Марса-Алам в Египте (нет чартеров из России), Эгейское побережье Турции (отели там преимущественно ориентированы на европейских туристов), а также Грецию (частично). В Египте, Турции, Болгарии туристов из России очень много, на Сейшелах".

В какие страны ехать, чтобы не встретить россиян

Женщина дает совет: ищите отели, ориентированные на европейский рынок. Узнать это можно у своего турагента или по отзывам в соцсетях и на специализированных сайтах.

Отдых на Сейшелах — фото Ирины Новосад

Карпаты, Львов и Одесса: почему 54% украинцев едут на отдых с детьми и выбирают внутренний туризм

Сходница – вариант отдыха в Украине.

Внутренний туризм пользуется большим спросом. По словам Ирины, многие украинцы выбирают Карпаты, с горными курортами. Многие любят Львов и Сходницу — там есть отличные варианты для проживания. Это рядом — удобнее добираться, по сравнению с зарубежными курортами.

Одесса и Одесская область как морские курорты тоже привлекают туристов, хотя спрос ниже довоенного из-за факторов безопасности и цен. Средние расходы по внутреннему туризму выросли на 10-15% по сравнению с предыдущим годом.

Большинство туристов отдыхают от 4 до 14 дней, часто вместе с детьми. "Однако если сравнивать аналогичный отдых в Египте, и в разрекламированных локациях в Украине (например, Буковель), то внутри нашей страны он может получиться даже дороже, чем за рубежом)", — резюмирует турагент. Впрочем, несмотря на цены, многие семьи выбирают отдых именно в Украине, из-за того, что мужчины не могут выезжать за границу.

Через Кишинев, Жешув и Варшаву: почему украинцы платят 2,5 тысячи за трансфер и как изменилась логистика путешествий

Трансфер Киев-Кишинев

После начала полномасштабной войны прямые авиарейсы из Украины не выполняются. Это создало серьезные логистические проблемы для тех, кто хочет отдохнуть за границей. Теперь украинцы часто летят через аэропорты соседних стран — чаще через Кишинев в Молдове или польские города Жешув и Варшаву.

Из городов Украины курсируют трансферы в аэропорт Кишинева и обратно. Из Киева такой трансфер стоит 2-2,5 тысячи гривен. Это дополнительные расходы, которые необходимо закладывать в бюджет поездки.

Есть также варианты VIP-трансфера. Это небольшие бусы, в которых несколько комфортабельных сидений – они раскладываются, и можно спать. Такие варианты обычно примерно вдвое дороже обычных автобусов.

Если говорить о Варшаве, то туда удобно ехать на поезде, отмечает турагент. Границу проходите без очередей — заходят пограничники и паспортный контроль проходит прямо в вагоне. А уже в Варшаве можно сесть на самолет в нужное направление.

Есть также возможность ездить на собственном автомобиле. Это касается таких направлений, как Болгария, Черногория и Хорватия.

Почему отдых для украинцев стал недешевым удовольствием

Отдых в Украине

"По сравнению с довоенным периодом общая стоимость туров за границу выросла из-за логистических сложностей, повышенных цен на топливо и инфляцию в Европе. В частности, этим летом Египет подорожал примерно на 7%, Турция — на 13%. Греция и Болгария также дорожали, но в меньшей степени", — сообщает Ирина.

Автобусные туры остаются популярными благодаря более низкой цене, хотя и здесь наблюдается рост в стоимости.

Летом самыми дешевыми вариантами остаются Болгария, Греция и Черногория – их можно найти по доступным ценам, если искать заранее. Раннее бронирование позволяет сэкономить 20-30%, а иногда даже 50% обычной стоимости тура, отмечает Ирина Новосад.

Подытоживая, турагентша говорит, что семейные путешествия сейчас ориентированы на несколько проверенных вариантов. All-inclusive курорты типа Египта комфортны для детей — там уже включены питание, анимация и пляж. В Турции и Греции очень хорошие пляжи, а лететь туда не долго – важно для семей с малыми детьми.

Болгария автобусом стала удобным вариантом для семей, не желающих переплачивать.

Турагенты подтверждают: во время войны бронирований действительно стало меньше. Люди более осторожно относятся к расходам, дольше выбирают направление и часто отказываются от поездок по финансовым причинам или невозможности выезда за границу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отдых на Шацких озерах. Такой отдых также влетит в копеечку.