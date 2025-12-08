Есть специальный документ, который поможет вернуться из-за границы: когда им нужно воспользоваться

Украинцы знают способ, как быстро вернуться домой, если они потеряли загранпаспорт

Если вы оказались за границей без действительного загранпаспорта, есть способ вернуться в Украину. Речь идет о специальном документе, который позволяет подтвердить личность и гражданство даже без обычного паспорта.

О том, когда можно оформить "белый паспорт", какие данные о вас там будут, кто его может получить и какие документы нужны для этого, пояснили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Там написали, что "белый паспорт" является специальным документом для возвращения в Украину. Он подтверждает личность и гражданство и дает право на въезд в Украину, но не заменяет загранпаспорт и не подходит для путешествий в другие страны.

Оформить "белый паспорт" можно в нескольких случаях:

если паспорт утерян или похищен;

истек срок его действия;

он поврежден и не подлежит быстрому восстановлению;

если его просто нет, а нужно срочно возвратиться домой.

Получить документ могут взрослые от 16 лет, дети до 16 лет через родителей или законного представителя, а также лица с ограниченной дееспособностью через законного представителя.

Для оформления необходимо подать заявление-анкету в посольстве или консульстве Украины, документы, подтверждающие утрату или состояние паспорта, внутренний паспорт или другой документ, фото, а для детей – свидетельство о рождении и справку о гражданстве. Все иностранные документы должны быть легализованы или апостилированы и переведены на украинский язык.

Удостоверение выдают лично заявителю или законному представителю. Для детей до 16 лет его может получить третье лицо по доверенности, а если украинского консульства в стране нет, документ могут отправить по почте. МИД советует заранее проверить детали на сайте посольства или консульства. Предварительная онлайн-регистрация не требуется, а мужчины призывного возраста не обязаны подавать электронную военную регистрацию.

