Этот фарфор знали в Канаде и Риме, им восхищался император: как старейший завод Украины потерял все

Рассказ о легендарной Барановке: со времен, когда сервизы получали государственный герб, к краху

Барановский фарфоровый завод работал более 200 лет. Его продукция впечатляла посетителей европейских выставок, получала золотые медали в Венеции, Риме и Лондоне, а сам завод имел право ставить на изделия государственный герб. В 2013 году предприятие окончательно остановилось — не выдержало конкуренции с дешевой китайской посудой, энергетическими затратами и долгами.

Как старейшее предприятие фарфоровой промышленности Украины создавало шедевры и почему сегодня руины завода напоминают о потерянной славе украинского фарфора, рассказывает "Телеграф".

Когда французский предприниматель нашел белую глину на Полесье: как рождалась легенда

Завод основал француз Михаил Мезер в 1802 году на берегу реки Случь. Место выбрали из-за богатых залежей каолина — белой глины, необходимой для производства качественного фарфора. Уже через 23 года, в 1825-м, продукция настолько впечатлила императора Александра I, что предприятие получило право использовать государственный герб на своих изделиях. Это была самая высокая оценка качества в то время.

В конце XIX века завод выкупил греческий предприниматель Николай Грипари. Он модернизировал производство и пригласил мастеров из Франции. Изделия начали завоевывать золотые медали на международных выставках. Благодаря изяществу и вниманию к деталям Барановский фарфор стал известен во всей Европе.

Тарелка с кружевным краем. Автор – Дмитрий Гоч

Фирменной визиткой стал сервиз "Бутон". Его форма напоминала распустившийся цветок, а тонкий фарфор почти просвечивал на солнце. В советский период завод сотрудничал с мастерами Петриковки, создавая уникальные серии посуды с народными орнаментами. Барановские статуэтки — балерины, казаки, сказочные герои — ценились коллекционерами за реалистичность и мастерскую роспись.

Редкий сервиз "Красный бутон"

"Не стыдно накрыть стол для самых уважаемых гостей": как художница создала сервиз для дочери

Лидия Николаевна Диброва работала на заводе тихо, без пафоса. Однако ее росписи узнавали сразу: чистота цвета, изящность линии, точность формы. Особой стала ее работа над кофейно-чайно-столовым сервизом "Елена", который она посвятила дочери. Три варианта декора имели необычайный успех. В Барановке говорили: "Не стыдно накрыть стол ’Еленой’ для самых уважаемых гостей".

Еще один шедевр Лидии Дибровой — сервиз "Ленок", вспоминает Людмила Карпинская. Он родился в золотое время завода, когда лаборатории работали до поздней ночи, а художники создавали новый украинский фарфор. В форме соединились три разных темперамента: гармония и конструктивное равновесие, тонкое знание линии и силуэта, торжественная пластика.

Сервиз "Ленок" Барановского фарфорового завода

Роспись Лидии Дибровой передавала тишину утреннего поля, когда льняные стебли еще хранят дыхание ночи. Линии на чашках были минималистичными, почти графическими. Они не изображали реальный лен, а передавали его ритм: легкие, гибкие, тянущиеся вверх стебли. Полупрозрачный голубой борт тарелок создавал удивительный эффект: как будто перед вами не фарфор, а утреннее небо над полем.

Работники Барановского фарфорового завода

Валентина Покосовская работала рядом с Лидией Дибровой. Ее работы тоже были легкими: мягкая декоративность, женский акцент, интуитивное ощущение цвета.

Росписи Валентины словно оживали на фарфоре — цветы, линии, орнаменты выглядели так, словно улыбаются. В цехе она работала быстро, легко, словно пела линиями.

Коллеги вспоминают: так передать характер в декоративной фигурке могла только она. В то время большинство работало в строгих рамках стилистики — форма отдельно, цвет отдельно, эмоция — почти никогда. А Валентина всегда умела увидеть человека в материале. Так рождались ее танцовщицы с капризным, живым взглядом, ее крестьянки с характером в каждом движении.

"Индианка", Баранивский фарфоровый завод

"Индианка", созданная в 1956 году, — одна из самых изысканных ее работ. Утонченное лицо, плавный жест, движение, застывшее в танцевальной паузе. Оранжевые, розовые, золотые акценты создают ауру тепла. Это образ женщины, в которой есть и достоинство, и мягкость, и немного бурной страсти. Сейчас работу можно увидеть в экспозиции выставки "Неповторимая, бесподобная: Барановский фарфор середины XX века".

Выставка "Неповторимая, несравнимая: Барановский фарфор середины XX века".

В 1970 году о заводе на студии "Укртелефильм" (режиссер – А. Синько) сняли фильм. В киноленте представлены лучшие образцы продукции завода, основанного еще в 1802 году.

Почему завод не пережил 90-е: виноваты не только китайцы

После распада СССР завод стал акционерным обществом. Предприятие не смогло выдержать конкуренции с дешевой китайской посудой. Энергоемкое производство требовало больших затрат, оборудование устарело, а долги накапливались. В 2013 году завод официально приостановил деятельность.

Сейчас завод стоит в руинах, но его наследие живо. Музей фарфора в Барановке хранит более 8000 экспонатов, включая изделия времен Мезера и Грипари.

Но была и внутренняя причина краха. Когда завод был приватизирован, работники получили акции. У них скопились долги за газ и электроэнергию, зарплату месяцами не выплачивали. Люди вынуждены были продавать свои доли за бесценок — по 20-30 гривен, редко кто получал 300-500 гривен. Акции скупали те, кто планировал не развивать производство, а заработать на распродаже имущества.

Одна из бывших работниц, проработавшая на заводе 36 лет, вспоминает : "Когда скупали акции, зарплату на заводе не давали, у людей были долги по газу и электроэнергии. И они вынуждены были их продавать, чтобы погасить долг".

Остатки зданий завода. Фото — Суббота

Даже если бы работники не продали акции, завод нуждался в масштабной модернизации. Это сложный поэтапный процесс, требующий времени, ресурсов и инвестиций. В украинских реалиях 90-х и 2000-х запустить такую модернизацию почти невозможно. Энергоемкое производство, устаревшее оборудование, отсутствие государственной поддержки и конкуренция с дешевым китайским импортом делали реанимацию завода нереальной.

Сегодня даже если бы завод "законсервировали" тогда, запустить его сейчас было бы очень сложно. Технологии изменились, рынок перестроился, а квалифицированные мастера либо ушли на пенсию, либо переехали.

Если у вас дома посуда из Барановки, ищите на дне клеймо красного льва или надпись "Барановка". Это уже история.

Посуда производства завода

Напомним, "Телеграф" рассказывал о печальной судьбе других фарфоровых заводов Украины. В частности, подобная история и у Тернопольского фарфорового завода, не менее уникального.