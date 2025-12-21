Этот фарфор знали в Канаде и Риме, им восхищался император: как старейший завод Украины потерял все
Рассказ о легендарной Барановке: со времен, когда сервизы получали государственный герб, к краху
Барановский фарфоровый завод работал более 200 лет. Его продукция впечатляла посетителей европейских выставок, получала золотые медали в Венеции, Риме и Лондоне, а сам завод имел право ставить на изделия государственный герб. В 2013 году предприятие окончательно остановилось — не выдержало конкуренции с дешевой китайской посудой, энергетическими затратами и долгами.
Как старейшее предприятие фарфоровой промышленности Украины создавало шедевры и почему сегодня руины завода напоминают о потерянной славе украинского фарфора, рассказывает "Телеграф".
Когда французский предприниматель нашел белую глину на Полесье: как рождалась легенда
Завод основал француз Михаил Мезер в 1802 году на берегу реки Случь. Место выбрали из-за богатых залежей каолина — белой глины, необходимой для производства качественного фарфора. Уже через 23 года, в 1825-м, продукция настолько впечатлила императора Александра I, что предприятие получило право использовать государственный герб на своих изделиях. Это была самая высокая оценка качества в то время.
В конце XIX века завод выкупил греческий предприниматель Николай Грипари. Он модернизировал производство и пригласил мастеров из Франции. Изделия начали завоевывать золотые медали на международных выставках. Благодаря изяществу и вниманию к деталям Барановский фарфор стал известен во всей Европе.
Фирменной визиткой стал сервиз "Бутон". Его форма напоминала распустившийся цветок, а тонкий фарфор почти просвечивал на солнце. В советский период завод сотрудничал с мастерами Петриковки, создавая уникальные серии посуды с народными орнаментами. Барановские статуэтки — балерины, казаки, сказочные герои — ценились коллекционерами за реалистичность и мастерскую роспись.
"Не стыдно накрыть стол для самых уважаемых гостей": как художница создала сервиз для дочери
Лидия Николаевна Диброва работала на заводе тихо, без пафоса. Однако ее росписи узнавали сразу: чистота цвета, изящность линии, точность формы. Особой стала ее работа над кофейно-чайно-столовым сервизом "Елена", который она посвятила дочери. Три варианта декора имели необычайный успех. В Барановке говорили: "Не стыдно накрыть стол ’Еленой’ для самых уважаемых гостей".
Еще один шедевр Лидии Дибровой — сервиз "Ленок", вспоминает Людмила Карпинская. Он родился в золотое время завода, когда лаборатории работали до поздней ночи, а художники создавали новый украинский фарфор. В форме соединились три разных темперамента: гармония и конструктивное равновесие, тонкое знание линии и силуэта, торжественная пластика.
Роспись Лидии Дибровой передавала тишину утреннего поля, когда льняные стебли еще хранят дыхание ночи. Линии на чашках были минималистичными, почти графическими. Они не изображали реальный лен, а передавали его ритм: легкие, гибкие, тянущиеся вверх стебли. Полупрозрачный голубой борт тарелок создавал удивительный эффект: как будто перед вами не фарфор, а утреннее небо над полем.
Валентина Покосовская работала рядом с Лидией Дибровой. Ее работы тоже были легкими: мягкая декоративность, женский акцент, интуитивное ощущение цвета.
Росписи Валентины словно оживали на фарфоре — цветы, линии, орнаменты выглядели так, словно улыбаются. В цехе она работала быстро, легко, словно пела линиями.
Коллеги вспоминают: так передать характер в декоративной фигурке могла только она. В то время большинство работало в строгих рамках стилистики — форма отдельно, цвет отдельно, эмоция — почти никогда. А Валентина всегда умела увидеть человека в материале. Так рождались ее танцовщицы с капризным, живым взглядом, ее крестьянки с характером в каждом движении.
"Индианка", созданная в 1956 году, — одна из самых изысканных ее работ. Утонченное лицо, плавный жест, движение, застывшее в танцевальной паузе. Оранжевые, розовые, золотые акценты создают ауру тепла. Это образ женщины, в которой есть и достоинство, и мягкость, и немного бурной страсти. Сейчас работу можно увидеть в экспозиции выставки "Неповторимая, бесподобная: Барановский фарфор середины XX века".
В 1970 году о заводе на студии "Укртелефильм" (режиссер – А. Синько) сняли фильм. В киноленте представлены лучшие образцы продукции завода, основанного еще в 1802 году.
Почему завод не пережил 90-е: виноваты не только китайцы
После распада СССР завод стал акционерным обществом. Предприятие не смогло выдержать конкуренции с дешевой китайской посудой. Энергоемкое производство требовало больших затрат, оборудование устарело, а долги накапливались. В 2013 году завод официально приостановил деятельность.
Сейчас завод стоит в руинах, но его наследие живо. Музей фарфора в Барановке хранит более 8000 экспонатов, включая изделия времен Мезера и Грипари.
Но была и внутренняя причина краха. Когда завод был приватизирован, работники получили акции. У них скопились долги за газ и электроэнергию, зарплату месяцами не выплачивали. Люди вынуждены были продавать свои доли за бесценок — по 20-30 гривен, редко кто получал 300-500 гривен. Акции скупали те, кто планировал не развивать производство, а заработать на распродаже имущества.
Одна из бывших работниц, проработавшая на заводе 36 лет, вспоминает : "Когда скупали акции, зарплату на заводе не давали, у людей были долги по газу и электроэнергии. И они вынуждены были их продавать, чтобы погасить долг".
Даже если бы работники не продали акции, завод нуждался в масштабной модернизации. Это сложный поэтапный процесс, требующий времени, ресурсов и инвестиций. В украинских реалиях 90-х и 2000-х запустить такую модернизацию почти невозможно. Энергоемкое производство, устаревшее оборудование, отсутствие государственной поддержки и конкуренция с дешевым китайским импортом делали реанимацию завода нереальной.
Сегодня даже если бы завод "законсервировали" тогда, запустить его сейчас было бы очень сложно. Технологии изменились, рынок перестроился, а квалифицированные мастера либо ушли на пенсию, либо переехали.
Если у вас дома посуда из Барановки, ищите на дне клеймо красного льва или надпись "Барановка". Это уже история.
Напомним, "Телеграф" рассказывал о печальной судьбе других фарфоровых заводов Украины. В частности, подобная история и у Тернопольского фарфорового завода, не менее уникального.