Редкий чайный сервиз из СССР: за сколько продают фарфор Барановского завода

На украинских аукционах можно найти настоящие раритеты советской эпохи, которые сегодня имеют большую ценность среди коллекционеров. Один из таких лотов – чайный сервиз на шесть персон, выпущенный Барановским фарфоровым заводом в период 1957–1962 годов.

В настоящее время антикварный сервиз выставлен на продажу на одном из популярных онлайн-аукционов "Violity". Его начальная цена – 7 500 гривен, пока ставки не сделаны. Однако лотом заинтересовались 19 человек, поэтому его финальная стоимость может существенно возрасти.

Как отмечает продавец, сервиз изготовлен из тонкого фарфора, а чашки имеют полупрозрачную структуру – характерную черту советских сервизов премиального класса.

Изделие не проходило реставрацию, а на его поверхности есть следы времени и некоторые производственные дефекты, типичные для фарфоровой продукции тех лет. Незначительные повреждения заметны на дне изделий – речь идет о сколах.

Стоит отметить, что Барановский фарфоровый завод был одним из известнейших производителей фарфора в СССР, а его продукция считалась эталоном качества и тонкой работы. Сегодня такие сервизы ценятся среди любителей советской эстетики и коллекционеров антикварной посуды.

Торги за этот сервиз завершатся 16 февраля, так что желающие могут еще успеть сделать ставку или приобрести его мгновенно за 29 000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на аукцион выставили довольно необычный и уникальный лот — хрустальный рог времен СССР.