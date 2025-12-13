Треть всего фаянса СССР производили здесь. Что убило легендарный завод в Харьковской области (фото)
От гиганта керамической промышленности, который поддерживал инфраструктуру всего поселка в Харьковской области, не осталось ничего
В ноябре 2006 года Будянский фаянсовый завод в Харьковской области объявили банкротом. Предприятие, которое более столетия было сердцем поселка Буды, внезапно остановилось, оставив без работы сотни людей и без будущего целый городок.
История о том, как один из крупнейших производителей фаянса в Украине и бывшем СССР прошел путь от триумфа до полного упадка, не выдержав конкуренции с дешевой китайской продукцией, — в фокусе издания "Телеграф".
Как в Будах появилось предприятие, изменившее судьбу поселка
История началась в 1887 году, когда известный промышленник Матвей Кузнецов основал фарфоро-фаянсовую фабрику в поселке Буды. Действительно, деятельность на этой территории стартовала еще раньше — в 1867 году, когда Кузнецов арендовал фабрику в соседнем селе Байрак. Но именно 1 октября 1888 считается днем официального открытия того предприятия, которое впоследствии прославит Харьковщину на весь Советский Союз.
Фабрика стала четвертым предприятием в составе "Общества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова". Завод быстро развивался – строились новые корпуса, завозилось современное оборудование. Кузнецов понимал, что успешное производство невозможно без социальной поддержки рабочих. Поэтому фабрика содержала больницу, училище и церковь для жителей Будд.
Будянский завод начал свою деятельность с так называемого азиатского фаянса. Здесь делали пиалы, селедочницы, тарелки, чашки и блюдца по восточным образцам. Эти вещи декорировали из металлических валов и досок.
Сначала на заводе производили полуфаянс, но уже в 1892 году перешли на фаянс, а с 1894-го освоили производство фарфоровых изделий. Ассортимент был огромным – от простых тарелок, мисок и кружек до декоративных ваз и пышных сервизов. В начале копировали зарубежные образцы, но постепенно начали появляться посуда в народном стиле, украшенная цветами и букетами.
Как завод стал гигантом советской промышленности
В 1919 году завод национализировали и переименовали в "Серп и молот" (не путать с другим харьковским предприятием с таким же названием , как производило двигатели). Это было сложное время поисков новой идентичности. В 1920-1930-е годы на изделиях появились сюжетные росписи агитационного характера, близкие к поискам украинского авангарда. Художники экспериментировали с новыми формами и декоративным оформлением.
Вторая мировая война причинила предприятию серьезные разрушения. Но производство полностью было возобновлено до 1953 года. Тогда же начался новый этап развития. Вместо трудоемкой ручной росписи стали использовать штамповку и декалькоманию — переводные картинки, значительно ускоряющие процесс.
Настоящий расцвет наступил в 1970-1980-х годах. Будянский фаянсовый завод стал крупнейшим производителем фаянсовой посуды в Украине. Цифры впечатляют – предприятие выпускало 34% всего объема фаянса в СССР. Ежегодный выпуск достигал 80 миллионов изделий. Продукция поступала в сеть "Общепит" и на экспорт.
Художники 1960-х годов создали уникальный стиль, позволявший безошибочно распознать будянский фаянс. Высокое техническое качество и художественное исполнение сделали изделия завода узнаваемыми и желанными. Тарелки, чашки, салатники, селедочницы из Буд стояли в миллионах советских квартир.
Банкротство как приговор: что убило легендарное предприятие
В ноябре 2006 года акционерное общество "Будянский фаянс" признали банкротом. Завод не выдержал конкуренции с дешевой китайской продукцией, заполонившей украинский рынок. 119 лет истории завершились внезапно и безвозвратно.
Закрытие завода стало катастрофой для поселка Буды. Многие социальные объекты — дороги, дома, кружки — содержались на средства предприятия.
После банкротства инфраструктура начала быстро разрушаться. Поселок потерял не только рабочие места, но и саму основу своего существования.
Сейчас изделия Будянского фаянсового завода – это ценные коллекционные предметы. Они представлены в Харьковском художественном музее, Харьковском историческом музее и частных коллекциях.
Каждая тарелка, каждая чашка рассказывает историю предприятия, которое было гордостью украинской керамической промышленности.
Завод в Будах показал, как быстро может исчезнуть то, что строилось более столетия. Глобализация и дешевая импортная продукция оказались сильнее традиций и качества.
Несмотря на то, что бывшим работникам завода годами давали надежду на то, что предприятие возобновится, вот-вот снова заработает, этого не произошло. В 2021 году здания взорвали — остатки вывезли на свалку.
Теперь о фаянсовом заводе напоминают лишь многочисленные изделия в коллекциях его покупателей – легендарные "будянки". Ну вот у них есть особенная магия — уют, тепло и красота.
Напомним, "Телеграф" писал, что похожая судьба постигла другое предприятие, которое также являлось легендарным производителем фарфора на весь Советский Союз. Это Тернопольский фарфоровый завод, также прекративший свою работу в 2006 году.