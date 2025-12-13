Треть всего фаянса СССР производили здесь. Что убило легендарный завод в Харьковской области (фото)

От гиганта керамической промышленности, который поддерживал инфраструктуру всего поселка в Харьковской области, не осталось ничего

В ноябре 2006 года Будянский фаянсовый завод в Харьковской области объявили банкротом. Предприятие, которое более столетия было сердцем поселка Буды, внезапно остановилось, оставив без работы сотни людей и без будущего целый городок.

История о том, как один из крупнейших производителей фаянса в Украине и бывшем СССР прошел путь от триумфа до полного упадка, не выдержав конкуренции с дешевой китайской продукцией, — в фокусе издания "Телеграф".

Как в Будах появилось предприятие, изменившее судьбу поселка

История началась в 1887 году, когда известный промышленник Матвей Кузнецов основал фарфоро-фаянсовую фабрику в поселке Буды. Действительно, деятельность на этой территории стартовала еще раньше — в 1867 году, когда Кузнецов арендовал фабрику в соседнем селе Байрак. Но именно 1 октября 1888 считается днем официального открытия того предприятия, которое впоследствии прославит Харьковщину на весь Советский Союз.

Тарелки с народными мотивами. Будянский фаянсовый завод.

Фабрика стала четвертым предприятием в составе "Общества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова". Завод быстро развивался – строились новые корпуса, завозилось современное оборудование. Кузнецов понимал, что успешное производство невозможно без социальной поддержки рабочих. Поэтому фабрика содержала больницу, училище и церковь для жителей Будд.

Будянский завод начал свою деятельность с так называемого азиатского фаянса. Здесь делали пиалы, селедочницы, тарелки, чашки и блюдца по восточным образцам. Эти вещи декорировали из металлических валов и досок.

Такие тарелки были когда-то чуть ли не в каждом доме. Фото — Наталья Абросимова.

Сначала на заводе производили полуфаянс, но уже в 1892 году перешли на фаянс, а с 1894-го освоили производство фарфоровых изделий. Ассортимент был огромным – от простых тарелок, мисок и кружек до декоративных ваз и пышных сервизов. В начале копировали зарубежные образцы, но постепенно начали появляться посуда в народном стиле, украшенная цветами и букетами.

Как завод стал гигантом советской промышленности

Клеймо Будянского завода

В 1919 году завод национализировали и переименовали в "Серп и молот" (не путать с другим харьковским предприятием с таким же названием , как производило двигатели). Это было сложное время поисков новой идентичности. В 1920-1930-е годы на изделиях появились сюжетные росписи агитационного характера, близкие к поискам украинского авангарда. Художники экспериментировали с новыми формами и декоративным оформлением.

Тарелка производства завода, ОЛХ

Вторая мировая война причинила предприятию серьезные разрушения. Но производство полностью было возобновлено до 1953 года. Тогда же начался новый этап развития. Вместо трудоемкой ручной росписи стали использовать штамповку и декалькоманию — переводные картинки, значительно ускоряющие процесс.

Настоящий расцвет наступил в 1970-1980-х годах. Будянский фаянсовый завод стал крупнейшим производителем фаянсовой посуды в Украине. Цифры впечатляют – предприятие выпускало 34% всего объема фаянса в СССР. Ежегодный выпуск достигал 80 миллионов изделий. Продукция поступала в сеть "Общепит" и на экспорт.

Художники 1960-х годов создали уникальный стиль, позволявший безошибочно распознать будянский фаянс. Высокое техническое качество и художественное исполнение сделали изделия завода узнаваемыми и желанными. Тарелки, чашки, салатники, селедочницы из Буд стояли в миллионах советских квартир.

Банкротство как приговор: что убило легендарное предприятие

Разбросанные по полу тарелки – все, что осталось от предприятия, выпускавшего 80 миллионов изделий ежегодно. Фото – find-way.

В ноябре 2006 года акционерное общество "Будянский фаянс" признали банкротом. Завод не выдержал конкуренции с дешевой китайской продукцией, заполонившей украинский рынок. 119 лет истории завершились внезапно и безвозвратно.

Выбитые окна цехов Будянского фаянсового завода напоминают о временах, когда здесь каждый день производили десятки тысяч изделий. Фото – find-way.

Закрытие завода стало катастрофой для поселка Буды. Многие социальные объекты — дороги, дома, кружки — содержались на средства предприятия.

Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас пустые коридоры затоплены дождевой водой. Фото – find-way.

После банкротства инфраструктура начала быстро разрушаться. Поселок потерял не только рабочие места, но и саму основу своего существования.

Вход на территорию бывшего завода. Фото – find-way.

Сейчас изделия Будянского фаянсового завода – это ценные коллекционные предметы. Они представлены в Харьковском художественном музее, Харьковском историческом музее и частных коллекциях.

Разрушены стены производственных помещений, где раньше создавали фаянс, прославивший Харьковщину на весь СССР. Фото – find-way.

Каждая тарелка, каждая чашка рассказывает историю предприятия, которое было гордостью украинской керамической промышленности.

Остатки фаянсового завода. Фото – find-way.

Завод в Будах показал, как быстро может исчезнуть то, что строилось более столетия. Глобализация и дешевая импортная продукция оказались сильнее традиций и качества.

Заброшенные помещения, где создавали уникальный будянский стиль, теперь напоминают декорации к ужастикам. Фото – find-way.

Несмотря на то, что бывшим работникам завода годами давали надежду на то, что предприятие возобновится, вот-вот снова заработает, этого не произошло. В 2021 году здания взорвали — остатки вывезли на свалку.

Горы тарелок на территории фаянсового завода

Как взрывали завод в 2021 году

Теперь о фаянсовом заводе напоминают лишь многочисленные изделия в коллекциях его покупателей – легендарные "будянки". Ну вот у них есть особенная магия — уют, тепло и красота.

Азиатский фаянс производства завода

Напомним, "Телеграф" писал, что похожая судьба постигла другое предприятие, которое также являлось легендарным производителем фарфора на весь Советский Союз. Это Тернопольский фарфоровый завод, также прекративший свою работу в 2006 году.