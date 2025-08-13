Коллекционировали даже президенты. Что стало с легендарным тернопольским заводом, фарфор которого был в каждом доме

"Телеграф" погрузит вас в историю легендарного тернопольского завода, посуду из которого имел каждый житель СССР и не только

Красный чайный сервиз в горох в 90-е был почти у каждого украинца. Эти красные "горнятка", как называют на западе Украины чашки, с большими белыми кругами, стояли в серванте рядом с фарфоровым зоопарком — песиками, котиками, обезьянками и дракончиками, которые тщательно собирали уже старшие поколения.

Собрать полную коллекцию было настоящим квестом, ведь в 90-е годы с полок магазинов все разметали через несколько минут. Это была продукция Тернопольского фарфорового завода, которая расходилась по всему Советскому Союзу, и работала на этом предприятии целая армия тернополян — около полутора тысяч человек. В контексте того, что в то время в Тернополе проживало всего 85 тысяч населения, то у каждого друг-кум-сват, или за исключительной редкостью сосед — работали на этом предприятии. Но современное поколение украинцев мало знает о его истории, ведь с закрытия прошло уже 20 лет. "Телеграф" погрузился в прошлое этого, без сомнения, легендарного завода, чтобы рассказать, чем он был уникальным, и что мы потеряли.

Красные чашки в горох, ТФЗ

Золотое время тернопольского фарфора

От мощного Тернопольского фарфорового завода, который в советское время был одним из крупнейших предприятий города, остались только развалины. Завод прекратил работу в октябре 2006 года, когда около 1400 работников отправили в вынужденные отпуска за свой счет.

Завод начал работу в 1964 году и специализировался на выпуске чайных и кофейных сервизов, кухонных наборов и сувенирной продукции.

В начале завода стоял Дмитрий Павлусик, организовавший производство. Первым художником стал Петр Тарасенко, чьи простые геометрические формы считались одними из лучших. Его сервиз "Утро" получил особое признание среди специалистов и даже экспонировался на всесоюзной выставке в Москве.

П. Тарасенко. Чайный сервиз "Утро". ТФЗ. 1972. Экспонировался на всесоюзной художественной выставке к 50-летию образования СССР в Москве

На заводе работали известные художники. Виктор Колесник, который был еще и десантником, украшал посуду цветами и птицами. Его тарелки можно было увидеть во многих детских садах и общепитах. Работы Колесника часто брали как официальные подарки от областной власти из-за их высокого качества.

Подарочный штоф с рюмками работа Виктора Колесника. Фото — Наталья Скороход

Мария Терещук создавала наборы по гуцульским мотивам и свадебной тематике.

Д. Павлусик, М. Терещук. Пасхальный сувенир "Писанка"

Виталий Горолюк, воспитанник Одесской художественной школы, отличался уникальной художественной росписью, которая кардинально отличалась от общепринятых стандартов.

В. Горолюк. Предметы чайно-кофейного сервиза "Черновый мак". ТФЗ. 1992

От белого фарфора до серой экономии

Сначала тернопольский фарфор был белоснежным, но из-за тотальной экономии стал сероватый оттенок. Художники изобрели сплошные узоры, чтобы скрыть этот недостаток и сделать продукцию более привлекательной для покупателя.

Чайный сервиз "Карпаты"

Завод производил не только стандартную продукцию, но и эксклюзивные вещи для выставок. Первая выставка была организована во Львовском музее этнографии, где представили вазу с ликом Ленина. Этот экспонат до сих пор хранится в этнографическом музее Львова.

Среди особых заказов была сувенирная продукция для подарка президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. К сожалению, информации о том, получил ли глава Казахстана свой подарок или каких-либо фотоподтверждений, мы не нашли.На заводе также действовал собственный музей фарфора, коллекцию которого впоследствии разворовали.

Чайный сервиз В. Спица (форма "Карпаты"), М. Терещук (рисунок "Живописная Украина"). ТФЗ. 1992

"И у нас до сих пор есть такие чашки (в горох — Ред.). Моему деду как ветерану Второй мировой на какую-то круглую дату местные власти подарили такой сервиз. Наверное, это была какая-то годовщина Дня победы", — делится с "Телеграфом" Наталья с Тернопольщины. "Их (ветеранов — Ред.) собирали в местном клубе, была торжественная часть, типичная для Союза, дети там пели, стихи рассказывали, а затем каждому ветерану вручали по такому сервизу". Поэтому во времена СССР фарфор из ТФЗ считался хорошим подарком. Такие изделия дарили на свадьбы, юбилеи и не только.

Начало конца и окончательное закрытие

Трудности на заводе начались еще в 2000 году. Число работников сократилось с 1500 до 360 человек, в основном остались пенсионеры. В 2007 году завод окончательно закрыли.

Развалины завода в 2018 году. Фото — "Взгляд"

Руководством предприятия в разные периоды занимались Владимир Обуховский и Борис Иванович Павлов. На момент закрытия завод имел статус общества с ограниченной ответственностью "Тернопольфарфор".

До 2021 года завод находился в состоянии руин. Как сообщает местное издание "Погляд", в его помещениях были выбиты окна, мебель разворована, а остатки легендарного фарфора валялись прямо на полу.

Руины Тернопольского фарфорового завода в 2018 году. Фото — "Взгляд"

Фарфор валяется в кучах на полу. Фото — "Взгляд"

ТФЗ Фото — "Взгляд"

Как сейчас выглядит завод

Как сейчас смотрится легендарный фарфоровый завод. Фото — "Телеграф"

По адресу бывшего завода по улице Текстильной, 22 сейчас размещается ООО "Интенс". Руководитель предприятия – Богдан Рудницкий, конечный бенефициар – Наталья Вицинская. Основным видом деятельности компании заявлено производство хозяйственных и декоративных керамических изделий. Однако информации о том, планируют ли эти люди возобновлять производство фарфора в Тернополе, нет.

Недавно фасад помещения фарфорового завода полностью обновили. Серые руины превратились в современный комплекс, который трудно узнать. Владельцами компании являются три человека: Наталья Вицинская и юридические лица ООО "Дивосад" и ООО "Уильям капитал".

Как сейчас смотрится легендарный фарфоровый завод. Фото — "Телеграф"

Как сейчас смотрится помещение ТФЗ. Фото — "Телеграф"

Коллекцию посуды Тернопольского фарфорового завода можно увидеть в этнопарке "Агроленд" в Великом Ходачкове вблизи Тернополя. Эти экспонаты рассказывают уникальную продукцию предприятия, работавшего 42 года.

Изделия тернопольского завода продают на сайтах антиквариата по разным ценам, иногда по довольно-таки высоким. Красный горох, фарфоровые зверьки и праздничные сервизы "Смеричка" стали свидетельством эпохи, когда тернопольский фарфор был символом качества и красоты.

Тернопольский фарфоровый завод

Фарфор ТФЗ

