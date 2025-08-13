Коллекционировали даже президенты. Что стало с легендарным тернопольским заводом, фарфор которого был в каждом доме
"Телеграф" погрузит вас в историю легендарного тернопольского завода, посуду из которого имел каждый житель СССР и не только
Красный чайный сервиз в горох в 90-е был почти у каждого украинца. Эти красные "горнятка", как называют на западе Украины чашки, с большими белыми кругами, стояли в серванте рядом с фарфоровым зоопарком — песиками, котиками, обезьянками и дракончиками, которые тщательно собирали уже старшие поколения.
Собрать полную коллекцию было настоящим квестом, ведь в 90-е годы с полок магазинов все разметали через несколько минут. Это была продукция Тернопольского фарфорового завода, которая расходилась по всему Советскому Союзу, и работала на этом предприятии целая армия тернополян — около полутора тысяч человек. В контексте того, что в то время в Тернополе проживало всего 85 тысяч населения, то у каждого друг-кум-сват, или за исключительной редкостью сосед — работали на этом предприятии. Но современное поколение украинцев мало знает о его истории, ведь с закрытия прошло уже 20 лет. "Телеграф" погрузился в прошлое этого, без сомнения, легендарного завода, чтобы рассказать, чем он был уникальным, и что мы потеряли.
Золотое время тернопольского фарфора
От мощного Тернопольского фарфорового завода, который в советское время был одним из крупнейших предприятий города, остались только развалины. Завод прекратил работу в октябре 2006 года, когда около 1400 работников отправили в вынужденные отпуска за свой счет.
Завод начал работу в 1964 году и специализировался на выпуске чайных и кофейных сервизов, кухонных наборов и сувенирной продукции.
В начале завода стоял Дмитрий Павлусик, организовавший производство. Первым художником стал Петр Тарасенко, чьи простые геометрические формы считались одними из лучших. Его сервиз "Утро" получил особое признание среди специалистов и даже экспонировался на всесоюзной выставке в Москве.
На заводе работали известные художники. Виктор Колесник, который был еще и десантником, украшал посуду цветами и птицами. Его тарелки можно было увидеть во многих детских садах и общепитах. Работы Колесника часто брали как официальные подарки от областной власти из-за их высокого качества.
Мария Терещук создавала наборы по гуцульским мотивам и свадебной тематике.
Виталий Горолюк, воспитанник Одесской художественной школы, отличался уникальной художественной росписью, которая кардинально отличалась от общепринятых стандартов.
От белого фарфора до серой экономии
Сначала тернопольский фарфор был белоснежным, но из-за тотальной экономии стал сероватый оттенок. Художники изобрели сплошные узоры, чтобы скрыть этот недостаток и сделать продукцию более привлекательной для покупателя.
Завод производил не только стандартную продукцию, но и эксклюзивные вещи для выставок. Первая выставка была организована во Львовском музее этнографии, где представили вазу с ликом Ленина. Этот экспонат до сих пор хранится в этнографическом музее Львова.
Среди особых заказов была сувенирная продукция для подарка президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. К сожалению, информации о том, получил ли глава Казахстана свой подарок или каких-либо фотоподтверждений, мы не нашли.На заводе также действовал собственный музей фарфора, коллекцию которого впоследствии разворовали.
"И у нас до сих пор есть такие чашки (в горох — Ред.). Моему деду как ветерану Второй мировой на какую-то круглую дату местные власти подарили такой сервиз. Наверное, это была какая-то годовщина Дня победы", — делится с "Телеграфом" Наталья с Тернопольщины. "Их (ветеранов — Ред.) собирали в местном клубе, была торжественная часть, типичная для Союза, дети там пели, стихи рассказывали, а затем каждому ветерану вручали по такому сервизу". Поэтому во времена СССР фарфор из ТФЗ считался хорошим подарком. Такие изделия дарили на свадьбы, юбилеи и не только.
Начало конца и окончательное закрытие
Трудности на заводе начались еще в 2000 году. Число работников сократилось с 1500 до 360 человек, в основном остались пенсионеры. В 2007 году завод окончательно закрыли.
Руководством предприятия в разные периоды занимались Владимир Обуховский и Борис Иванович Павлов. На момент закрытия завод имел статус общества с ограниченной ответственностью "Тернопольфарфор".
До 2021 года завод находился в состоянии руин. Как сообщает местное издание "Погляд", в его помещениях были выбиты окна, мебель разворована, а остатки легендарного фарфора валялись прямо на полу.
Как сейчас выглядит завод
По адресу бывшего завода по улице Текстильной, 22 сейчас размещается ООО "Интенс". Руководитель предприятия – Богдан Рудницкий, конечный бенефициар – Наталья Вицинская. Основным видом деятельности компании заявлено производство хозяйственных и декоративных керамических изделий. Однако информации о том, планируют ли эти люди возобновлять производство фарфора в Тернополе, нет.
Недавно фасад помещения фарфорового завода полностью обновили. Серые руины превратились в современный комплекс, который трудно узнать. Владельцами компании являются три человека: Наталья Вицинская и юридические лица ООО "Дивосад" и ООО "Уильям капитал".
Коллекцию посуды Тернопольского фарфорового завода можно увидеть в этнопарке "Агроленд" в Великом Ходачкове вблизи Тернополя. Эти экспонаты рассказывают уникальную продукцию предприятия, работавшего 42 года.
Изделия тернопольского завода продают на сайтах антиквариата по разным ценам, иногда по довольно-таки высоким. Красный горох, фарфоровые зверьки и праздничные сервизы "Смеричка" стали свидетельством эпохи, когда тернопольский фарфор был символом качества и красоты.
