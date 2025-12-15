Секретная база по производству супер-оружия, которую скрывали за холодильниками: почему легенду советского ВПК пустили с молотка

История еще одного мощного завода, проигравшего битву за выживание

Днепровский машиностроительный завод – когда-то мощный научно-производственный комплекс, который защищал небо всего Советского Союза, официально признан банкротом. Долги в 354 миллиона гривен при активах всего в 23 миллиона оказались приговором для гиганта, который в свое время производил самое мощное радиолокационное оборудование на планете.

"Телеграф" рассказывает, как предприятие с 16 500 работниками и уникальными технологиями стоимостью в сотни миллионов долларов проделало путь от режимного сердца советского военно-промышленного комплекса до распродажи помещений, и почему легенда о холодильниках Днепр оказалась лишь прикрытием.

Как рождался оборонный монстр

19 марта 1952 года в Днепропетровске появилось предприятие, о настоящем назначении которого мало кто знал. По официальным документам – завод №933, почтовый ящик 192. Для простых граждан – "Днепропетровский завод холодильников", якобы производивший бытовую технику для советских семей. На самом же деле здесь создавали радиолокационные станции, которые должны были защищать СССР от воздушного и ракетного нападения.

В 1953-м новый коллектив принял участие в разработке системы противовоздушной обороны Москвы. Это явилось решающим шагом в утверждении днепропетровского завода как ключевого игрока в советской обороне. Предприятие получило доступ к самым секретным разработкам и неограниченное финансирование из оборонного бюджета.

Параллельно с производством военного оборудования завод действительно выпускал холодильники. Модель "Днепр" стала популярной среди населения 1970-1990-х годов – в общей сложности изготовили почти 8 миллионов штук. Но эта продукция была лишь "легендой прикрытия" для главного профиля: разработки и производства приемопередающего оборудования для радиолокационных систем.

1 мая 1960-го: как оборудование из Днепра сбило американский самолет-шпион

Настоящая слава к предприятию пришла в мае 1960 года. Тогда на высоте 21 000 метров над Свердловском зенитно-ракетный комплекс С-75, оснащенный сверхмощным передатчиком ПА-20, детали к которому производили на днепропетровском заводе, сбил американский самолет-разведчик "Локхид У-2". Этот самолет считался недостижимым для советской ПВО из-за своих уникальных характеристик.

Самолет Локхид У-2

Успех вызвал международный резонанс и подтвердил высокий уровень оборудования, создаваемого в Днепре. Уже год спустя, в 1961-м, во время испытаний системы противоракетной обороны впервые в мире уничтожили главную часть баллистической ракеты Р-12. Другие страны смогли повторить этот результат только спустя несколько десятилетий.

С середины 1950-х завод начал производить передаточные модули для радиолокационных станций траекторных измерений космических аппаратов. В 1970 г. средствами завода успешно уничтожили объект в космосе. Поэтому днепропетровское предприятие фактически стояло у истоков космической обороны СССР.

Рекорд, не попавший в Книгу Гиннеса: создание самой мощной в мире РЛС

Наибольший производственный подвиг предприятие совершило в 1970-х годах при создании радиолокационной станции "Дарьял". Эта станция имела уникальные возможности – дальность действия 6000 километров, обнаружение и сопровождение до тысячи объектов размером всего 0,3 метра. В ее состав входил сверхмощный передающий комплекс общей мощностью около 50 мегаватт.

Дарьял (радиолокационная станция).

Завод организовал масштабное производство составных частей – передающих модулей и устройств питания к ним. В течение одного года было изготовлено более 1200 комплектов этих устройств. Такого мощного производства СВЧ-генераторов суммарной мощностью более 50 мегаватт в год не фиксировали ни в Советском Союзе, ни, как стало известно позже, в мировой практике.

Этот рекорд мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но режим полной секретности вокруг создания оборудования для РЛС не позволил обнародовать достижения. Общие объемы производства оборудования станции "Дарьял" превышали 500 миллионов долларов в ценах того времени. За создание мощнейшей в мире радиолокационной станции 130 специалистов завода получили государственные награды, а директор предприятия и координатор работ удостоились Государственной премии СССР.

Когда на заводе работало 16500 человек: социальная империя с собственными больницами и стадионами

На пике своего развития в 1980-х годах завод превратился в настоящий город в городе. Здесь работало 16 500 человек – инженеры, конструкторы, рабочие высшей квалификации. Годовой оборот предприятия достигал 400 миллионов долларов, операционная прибыль – 42 миллиона.

Предприятие содержало собственную социальную инфраструктуру, о которой современные заводы могут только мечтать. На балансе был жилищный фонд более 500 тысяч квадратных метров, семь общежитий на 3000 койко-мест, 13 детских садов, два детских лагеря на 1200 мест. Работала поликлиника, завод имел корпуса в санаториях "Миссхор", "Марат" и "Моршино" – всего 880 путевок ежегодно.

Для работников построили стадион, спортивный зал, крытый манеж, детскую спортивную школу "Днепр-75" и спортивный клуб "Вихрь".

Распад СССР и 100-процентная конверсия: когда оборонительный гигант попытался стать гражданским

После 1991 г. для завода начался новый, драматический этап. Заказы на военную технику резко сократились, финансирование прекратилось. Предприятие вынуждено было проводить глубокую конверсию – переходить на производство гражданской продукции.

В 1990-х годах завод пытался освоить выпуск цифровых телефонных станций С-32 и "Днепр", систем связи "Бастион". Производили трансформаторы тока, счетчики энергоносителей, даже аккумуляторы совместно с корпорацией "Веста". По плану мощности по выпуску телекоммуникационной аппаратуры обязаны составлять около миллиона телефонных номеров в год.

В 1995 году по Указу Президента Украины на базе производственного объединения была создана Государственная холдинговая компания "Днепровский машиностроительный завод" для сохранения научного и технологического потенциала. Государству принадлежало 25% акций. Но переход от секретных оборонных разработок к коммерческой деятельности оказался слишком сложным.

Как легендарный завод утонул в долгах

15 января 2018 Фонд государственного имущества издал приказ о прекращении Государственной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный завод" путем ликвидации. Кредиторам предоставили два месяца для заявления требований. Правопреемником стало акционерное общество "Днепровский машиностроительный завод".

Но ликвидация холдинга не разрешила финансовых проблем. Уже через год, в 2019-м, одно из обществ с ограниченной ответственностью – "Абрис Днепр" – подало в суд заявление о банкротстве предприятия из-за невозвращенных долгов. Судебный процесс растянулся на шесть лет.

В 2020 утвердили план санации для восстановления платежеспособности. Акционерному обществу дали 36 месяцев погашения задолженности перед кредиторами. За это время удалось вернуть всего 90,6 миллиона гривен. Но долг составил 444 миллиона – осталось выплатить еще 354 миллиона при сумме активов предприятия всего 23 миллиона гривен.

Когда стало очевидно, что выполнить план санации невозможно, собрание кредиторов в начале 2024 года сочло целесообразным применить ликвидационную процедуру. Суд, учитывая решение кредиторов и катастрофическое финансовое состояние предприятия, 13 января 2025 признал акционерное общество "Днепровский машиностроительный завод" банкротом.

Территория бывшего оборонного гиганта сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Постройки, где когда-то создавали самые мощные радары планеты и оборудование для космической обороны стоимостью в сотни миллионов долларов, пустые, их распродают. 73 года истории предприятия, защищавшего небо СССР, завершились судебной распродажей из-за многомиллионных долгов, которые оказались более весомыми, чем легендарное прошлое.

Напомним, подобная судьба постигла и завод, когда-то управлявший газопроводами Европы. Теперь он превратился в большую свалку.