Суд признал распространенную информацию ложной

В последнее время против владельцев компании "Здоровье" ходят различные фейки в СМИ и телеграмм-каналах. Это информационное давление представляет собой целенаправленные действия конкурентов.

Отдельные игроки рынка пытаются устранить фармкомпанию как сильного конкурента. Ведь "Здоровье" демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта, ведет социально ответственную деятельность и помогает ВСУ.

Компания "Здоровье" из прифронтового Харькова, и, несмотря на постоянные обстрелы города и миллионные убытки из-за разрушения складов дистрибьюторов, производство лекарств не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения.

Ранее суды уже признавали распространенные фейки насчет "Здоровья" недостоверными и обязывали СМИ публично опровергать такие публикации.