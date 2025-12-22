Фармкомпанія "Здоровʼя" з прифронтового Харкова спростувала фейки, які розповсюджують конкуренти
Суд визнав розповсюджену інформацію неправдивою
Останнім часом проти власників компанії "Здоровʼя" ширяться різні фейки в ЗМІ та телеграм-каналах. Цей інформаційний тиск є цілеспрямованими діями конкурентів.
Окремі гравці ринку намагаються усунути фармкомпанію як сильного конкурента. Адже "Здоровʼя" демонструє стабільний розвиток, інвестує у модернізацію виробництва, розширює ринки збуту, веде соціально-відповідальну діяльність та допомагає ЗСУ.
Компанія "Здоровʼя" з прифронтового Харкова, і не дивлячись на постійні обстріли міста і мільйонні збитки через руйнування складів дистриб'юторів, виробництво ліків не зупинялося від перших днів повномасштабного вторгнення.
Раніше суди вже визнавали розповсюджені фейки щодо "Здоров’я" недостовірними й зобовʼязували ЗМІ публічно спростовувати такі публікації.