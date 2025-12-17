Из картона, шишек и гирлянд: самые интересные идеи, как "нарядить елку" без елки

Новогодний декор может быть разным, не обязательно наряжать именно елку

Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый 2026 год. В нашей стране одним из главных атрибутов новогодне-рождественских праздников является елка. Однако, если традиционная елка надоела, не помещается в квартире или вы просто хотите чего-то нового и необычного, есть масса стильных и уютных альтернатив.

"Телеграф" рассказывает, что и как можно нарядить, чтобы создать себе новогоднее настроение и весело провести время.

Топ-5 идей, как "нарядить елку" без елки

Елка из картона

Необычную елку или даже несколько елок можно сделать из картонных коробок пишет сайт gathered.how. Главное, чтобы бумага была чистой и опрятной. Нужно вырезать и сложить из коробок композицию в виде елок, а потом украсить их гирляндами.

Елка-макраме

Если увлекаетесь макраме, можно сделать новогоднюю композицию в форме елки и подвесить ее к потолку. Украсить такую "елку" можно зелеными веточками, шарами, гирляндами или свечами. Такая елка точно будет добавлять уюта вашему дому и вызовет восхищение у гостей.

Елка из шишек

Если увлекаетесь поделками из подручных материалов, то елка из шишек — это именно то, что вам нужно. Сделайте красивую композицию в форме елки и украсьте ее гирляндами или блестками. Такая елочка точно сделает дом уютнее, а настроение хорошим.

Елка-оригами

Если любите новогодний декор и умеете делать оригами — воспользуйтесь этой идеей и сделайте елочки-оригами из разноцветной бумаги. Такие елочки станут отличным декором для праздничного стола или подойдут для подарка близким на Рождество.

Елка из дерева

Для любителей минимализма и скандинавского стиля, отличным решением будет елка, сделанная из дерева. Этот декор хорошо впишется, как в городскую квартиру, так и в уютный загородный дом. Елку из дерева также можно украсить гирляндами или зелеными веточками.

