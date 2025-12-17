Укр

Из картона, шишек и гирлянд: самые интересные идеи, как "нарядить елку" без елки

Галина Струс
Узнайте, как "нарядить елку" без елки. Фото Телеграф, Getty Images

Новогодний декор может быть разным, не обязательно наряжать именно елку

Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый 2026 год. В нашей стране одним из главных атрибутов новогодне-рождественских праздников является елка. Однако, если традиционная елка надоела, не помещается в квартире или вы просто хотите чего-то нового и необычного, есть масса стильных и уютных альтернатив.

"Телеграф" рассказывает, что и как можно нарядить, чтобы создать себе новогоднее настроение и весело провести время.

Топ-5 идей, как "нарядить елку" без елки

  • Елка из картона

Необычную елку или даже несколько елок можно сделать из картонных коробок пишет сайт gathered.how. Главное, чтобы бумага была чистой и опрятной. Нужно вырезать и сложить из коробок композицию в виде елок, а потом украсить их гирляндами.

Елка из картона
  • Елка-макраме

Если увлекаетесь макраме, можно сделать новогоднюю композицию в форме елки и подвесить ее к потолку. Украсить такую "елку" можно зелеными веточками, шарами, гирляндами или свечами. Такая елка точно будет добавлять уюта вашему дому и вызовет восхищение у гостей.

Елка-макраме
  • Елка из шишек

Если увлекаетесь поделками из подручных материалов, то елка из шишек — это именно то, что вам нужно. Сделайте красивую композицию в форме елки и украсьте ее гирляндами или блестками. Такая елочка точно сделает дом уютнее, а настроение хорошим.

Елка из шишек
  • Елка-оригами

Если любите новогодний декор и умеете делать оригами — воспользуйтесь этой идеей и сделайте елочки-оригами из разноцветной бумаги. Такие елочки станут отличным декором для праздничного стола или подойдут для подарка близким на Рождество.

Елка-оригами
  • Елка из дерева

Для любителей минимализма и скандинавского стиля, отличным решением будет елка, сделанная из дерева. Этот декор хорошо впишется, как в городскую квартиру, так и в уютный загородный дом. Елку из дерева также можно украсить гирляндами или зелеными веточками.

Елка из дерева

