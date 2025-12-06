Не будет сохнуть и осыпаться: куда нельзя ставить елку в квартире и как продлить ее свежесть

Елка может простоять до самой весны, если учитывать несколько правил

Близится Новый год, главным атрибутом которого традиционно является нарядная елочка. Если вы собираетесь ставить дома живое дерево, стоит знать, как сохранить его свежесть, чтобы иголки не начали быстро осыпаться.

Важно не совершать нескольких ошибок. Детальнее об этом рассказали в материале Express.

Что делать, чтобы елка не осыпалась

Многие по-прежнему выбирают для Нового года живую елочку, чтобы радоваться ее красотой и хвойным ароматом. Но при неправильном уходе лесная красавица может быстро потерять свою пышность и привлекательный вид.

Живая елка на Новый год, Фото: freepik

Прежде всего, запомните, что новогоднее дерево нельзя ставить рядом с батареями, каминами, обогревателями и любыми источниками тепла, потому что горячий воздух моментально сушит ветки, делая иголки ломкими и ускоряя их осыпание.

Нежелательно размещать елку и возле плиты или в зоне, где постоянно меняется температура. Даже обычные лампочки на старых гирляндах способны нагревать ветки, поэтому лучше использовать только светодиодные огни.

Не менее важно внимательно относиться к веткам. Если вешать тяжелые декоративные игрушки на тонкие побеги, дерево будет выглядеть перекошенным, а ветки могут попросту сломаться.

Прежде чем устанавливать елку, важно обновить спил на стволе. Достаточно сделать свежий, ровный срез, чтобы дерево снова могло хорошо впитывать воду. Если этого не сделать, смола перекроет доступ влаге, и елка очень быстро начнет сохнуть и осыпаться.

Чтобы елка оставалась свежей как можно дольше, ей обязательно нужна ежедневная порция чистой воды. Ствол должен постоянно находиться в воде, не нужно добавлять ни сахар, ни соль, ни другие добавки. Можно также опрыскивать веточки водой.

Как продлить свежесть новогодней елки

Единственное, что действительно помогает сохранить свежесть, — это стабильная температура в комнате и достаточная влажность.

