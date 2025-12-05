"Никто не верил, что сработает": глава Киевской ОГА рассказал о проекте, благодаря которому сбили более 2 тыс. дронов

Дроны-перехватчики дешевеют и становятся мощнее

В рамках проекта "Чистое небо" уже уничтожено более 2000 русских дронов. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

По его словам, проект начался в конце февраля — начале марта этого года. Тогда область выделила военному формированию субвенцию из областного бюджета на приобретение первых дронов-перехватчиков.

"Сначала никто не верил в этот проект. Честно говоря, даже мы сами не были уверены до конца – все должна была показать практика", – признался Калашник.

Практика показала высшую эффективность инициативы. "Проект существенно снижает количество успешных вражеских атак", — подчеркнул глава ОГА.

Калашник также сообщил, что за время реализации проекта значительно возросло количество внутренних производителей дронов-перехватчиков. Сейчас их уже несколько десятков и они активно конкурируют между собой. Это приводит к уменьшению стоимости дронов и улучшению их характеристик.

Количество экипажей, работающих в рамках проекта в Киевской области, выросло с двух на старте почти до пятидесяти. "И наращивание продолжается. Это данные только относительно нашего региона. В целом по стране экипажей гораздо больше", — отметил Калашник.

Сегодня закупки дронов-перехватчиков уже реализует государство, а платформа United24 оказывает поддержку для дальнейшего развития программы.

Юрий Червашенко, который вместе с Киевской ОГА реализовывал пилотный проект, сейчас занимает должность заместителя командующего Сил ПВО и по поручению президента масштабирует инициативу на всю страну.