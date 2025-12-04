Укр

Загадочные VIP гости? Радары заметили над Украиной два странных самолета из России (фотофакт)

Анастасия Мокрик
Самолеты замечены над центром страны Новость обновлена 04 декабря 2025, 11:58
Самолеты замечены над центром страны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Борты направлялись в Стамбул

Над территорией Украины были зафиксированы два пассажирских самолета, которые якобы летели из Москвы. Речь идет о бизнес-джете и борте Airbus A330.

Что нужно знать:

  • Оба самолета должны были приземлиться в Турции
  • На карте борты показаны между Полтавой и Черкассами
  • С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько

Самолеты был зафиксирован радарами Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, загадочная ситуация случилась во вторник, 2 декабря.

Оба самолета якобы пролетели на территории между Черкассами и Полтавой, а затем были замечены над Черным морем.

Скриншот: "Телеграф" / Flightradar24
Скриншот: "Телеграф" / Flightradar24

Согласно информации, указанной на сайте, оба самолета направлялись из Москвы в Стамбул (Турция). У одного из них вылет был в 09:38, а прибытие — в 14:47, а у второго вылет — в 10:02, а прибытие — в 14:52.

Скриншот: "Телеграф" / Flightradar24
Скриншот: "Телеграф" / Flightradar24

Отметим, что один из самолетов — это бизнес-джет "Гольфстрим IV". Он был вершиной технологий своего времени и пользовался популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что G-IV не является самым быстрым бизнес-джетом в мире, он все еще обладает отличными характеристиками для своего класса, такими как большой радиус действия.

Гольфстрим IV
Фото: Википедия

Второй самолет на карте — пассажирский Airbus A320. Этот борт предназначен для авиалиний малой и средней протяжённости.

В Airbus A320 могут максимально разместиться 180 пассажиров. В типичной 2-классовой компоновке в салоне размещаются до 150 пассажиров. A320 является моделью-основоположницей семьи A320. Средняя дальность полёта — 4600 км. В зависимости от комплектации салона, с дополнительным топливным баком способен преодолевать расстояние в 5500 км.

Airbus A320
Фото: Википедия

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Харьковом заметили загадочный самолет. Он вылетел из Минска (Беларусь) и направлялся в Дубай (ОАЭ).

