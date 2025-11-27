Возле Харькова радары засекли подозрительный пассажирский самолет: куда он летел и как такое возможно
-
-
Полет продлился пять с половиной часов
В небе над Украиной засекли полет пассажирского самолета. Речь идет о борте Airbus A330-200.
Что нужно знать:
- Радары засекли пассажирский борт возле Харькова.
- Самолет летел из Минска в Дубай.
- Странные детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга.
Согласно данным AirNav Radar, в ночь на 28 ноября самолет вылетел из Минска (Беларусь) и направлялся в Дубай (ОАЭ), однако примерно в час ночи якобы пересек границу Украины и нарушил её воздушное пространство, пролетев насквозь. В частности, системы мониторинга фиксировали его возле таких крупных городов как Харьков.
Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
Подробнее о полете:
Airbus A330-200 принадлежит белорусской государственной авиакомпании Belavia — Belarusian Airlines. Полет продлился пять с половиной часов и закончился плаово в пункте назначения — Международный аэропорт Дубай (в 9:50 по местному времени).
Возможные причины появления самолета на карте:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
Что известно о самолете
Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащённый двумя турбовентиляторными двигателями. Модель A330-200 была разработана, чтобы заменить Airbus A300-600R и создать реальную конкуренцию Boeing 767-300ER. Программа создания A330-200 официально стартовала в ноябре 1995 года, первый заказ из 13 самолётов сделала лизинговая компания ILFC в феврале 1996 года. Первый полёт состоялся 13 августа 1997 года, сертификат типа был получен в апреле 1998 года.
A330-200 построен на базе A330-300, имеет такое же крыло и фюзеляж, укороченный на десять секций (приблизительно на шесть метров). A330-200 может перевозить до 253 пассажиров в трёхклассной компоновке.
