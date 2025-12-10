Некоторые пенсионеры получат больше: какие доплаты предусмотрены правительством в бюджете на 2026 год

Сколько украинцы будут получать на заслуженном отдыхе ежемесячно и какие категории могут рассчитывать на дополнительные выплаты

Украинский парламент принял госбюджет на 2026 год, и теперь миллионы пенсионеров по всей стране будут получать другие суммы выплат. Новые цифры затронут абсолютно всех — от тех, кто получает минимальные выплаты, до самых богатых пенсионеров с большим стажем.

Какие конкретные изменения ждут украинских пенсионеров в следующем году, кто получит больше, а кого коснутся ограничения из-за военного положения, "Телеграф" узнал у юриста, адвоката по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванны Ковальчук.

Минимальные выплаты возрастут, а сверхурочный стаж оценивается в копейки

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" устанавливает новый прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Теперь эта сумма составляет 2595 гривен. Именно столько будут получать пенсионеры, имеющие минимальные выплаты. В сравнении с прошлым годом сумма выросла.

Юрист Иванна Ковальчук

Пенсионеры, которые работали дольше установленного законом стажа, получают доплату. За каждый дополнительный год работы государство будет платить только 25 гривен 95 копеек. Даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит всего почти 300 гривен.

"Доплата за сверхурочный стаж в 2026 году составит 25 гривен 95 копеек за каждый дополнительный год стажа", — отмечает Иванна Ковальчук.

Неработающие чернобыльцы получат 2595 гривен доплаты: кто еще может рассчитывать на большее

Отдельная категория пенсионеров, имеющая право на дополнительные выплаты, — люди, проживающие в Чернобыльской зоне и уже на заслуженном отдыхе. В 2026 году их доплата также возрастет и составит 2595 гривен.

Эта сумма выплачивается вдобавок к основной пенсии и является формой компенсации за проживание на радиационно загрязненных территориях.

Кроме того, госбюджет на 2026 год предусматривает, что во время военного положения пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (т.е. 25 950 гривен), будут ограничены.

Порядок такого ограничения определяется Кабмином, Иван Ковальчук.

Пенсионеры за границей и на оккупированных территориях должны пройти идентификацию

Отдельное внимание – пенсионерам, которые сейчас находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях. Чтобы продолжать получать выплаты, им обязательно нужно пройти процедуру идентификации, напоминает юрист. Без этого пенсионные выплаты могут быть приостановлены или вообще прекращены.

Это требование введено для того, чтобы проверить, действительно ли человек является получателем пенсии и не совершаются ли злоупотребления со стороны незаконно получающих чужие выплаты. Процедура идентификации доступна через Пенсионный фонд и другие государственные органы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсию повысят два раза в год. Первый этап стартует с 1 января 2026 года, когда вырастет прожиточный минимум. Второй этап состоится 1 марта 2026 года – традиционная ежегодная индексация пенсий.