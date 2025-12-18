Не только Купянск: в России размечтались о прогрессе в еще двух важных городах на Донбассе (карта)

Герасимов снова выдает желаемое за действительное

В четверг, 18 декабря, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сделал очередное громкое заявление. Он традиционно рассказал о выдуманных "успехах" России на Донбассе.

Победные реляции главы Генштаба, которого неоднократно ловили на вранье, публикуют российские СМИ.

Герасимов заявил, что ВС РФ развивают наступление на Лиманском направлении, а в самом городе якобы ведутся уличные бои. По его словам, россияне также якобы контролируют половину населенного пункта Константиновка.

Примечательно, что в этот же день пресс-служба Третьего армейского корпуса сообщила об уничтожении полка ВС РФ, а также взятии в плен большого количества оккупантов на Лиманском направлении. Бойцы провели успешную штурмовую операцию совместно с ГУР МО.

"В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе", – говорится в публикации.

По последней информации Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении российская армия совершила четыре атаки в сторону Красного Става и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

Лиман Донецкой области. Фото: карта DeepState

Что касается Константиновки, за сутки враг совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Степановки и Софиевки, сообщают в Генштабе.

На карте DeepState видно, что лишь очень маленькая часть города относится к серой зоне, остальная территория – под контролем ВСУ.

Константиновка Донецкой области. Фото: карта DeepState

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из якобы неоднократно оккупированного Россией Купянска. По словам главы государства, его обращение из города, который россияне объявили захваченным, произвело сильное впечатление на партнеров. Кремль пытается нарисовать карту "побед", чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что сопротивление Украины якобы бесполезно. Очевидно, что заявления о Лимане и Константиновке из той же серии, что и лживые отчеты о захвате Купянска.