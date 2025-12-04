"Без этого не удержимся": Берлинская обратилась к нардепу из-за проблемы СОЧ

Волонтер просит власти принять решение

Самовольное оставление части (СОЧ, или СЗЧ по-украински) стало критической проблемой для фронта. Военные командиры требуют жестких мер, но никто из властей не решается их ввести. Президент, депутаты и руководство армии боятся взять на себя ответственность за непопулярные решения.

Что нужно знать

Берлинская призвала Рахманина взять ответственность

СОЧ угрожает обороноспособности страны

Нужны жесткие меры и стимулы для военных

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер, основательница проекта "Victory Drones" Мария Берлинская. Подробнее читайте в материале: "Мы можем остановить Путина на наших условиях. Одна цифра и РФ пробуксует, – Мария Берлинская".

Волонтер подчеркнула, что для предотвращения массового дезертирства нужен сбалансированный подход. Люди должны понимать последствия своего выбора – потеря всех выплат, бонусов, социальных преференций и льгот.

Она вспомнила недавнее интервью народного депутата Сергея Рахманина из фракции "Голос". Он рассказал о совещании с военными командирами, которые единогласно заявили о необходимости жестких мер против дезертиров. В то же время, нужны стимулы для тех, кто честно выполняет свой долг.

Берлинскую поразило признание депутата. Рахманин сказал, что никто из властей не готов вводить эти непопулярные меры – ни президент, ни депутаты, ни Главнокомандующий, ни министр обороны.

Я Рахманина объективно уважаю, это умный человек. А с другой стороны, я сижу и смотрю: а почему же ты не начинаешь этот процесс? задала прямой вопрос волонтер.

Она призвала депутата взять на себя ответственность и сделать первый шаг. Кто-то должен выйти и сказать обществу правду — без этих мер страна не удержится.

Волонтер сравнила ситуацию с "горячим картофелем", который все опрокидывают друг на друга. Депутат на министра, министр на Главкоме, Главком на президента. Все боятся делать непопулярные вещи, но без этого армия не удержится.

Если есть непопулярный шаг, который повлияет на обороноспособность страны, и без которого мы все не удержимся, а это вопрос СОЧ, тогда нам нужно не раздавать интервью, а собрать ответственных людей, отметила Берлинская.

Она призвала политиков перестать бояться. Если министр или депутат боится выступить сам, пусть соберется 20-30 ответственных лиц. Вместе выйти к обществу и объяснить новые правила игры – преференции, выплаты, поощрения и наказания.

Берлинская обратилась к Рахманину с просьбой инициировать этот процесс. Она выразила уверенность, что у депутатов фракции "Голос" и их коллег из других фракций хватит смелости.

"Давайте брать ответственность и выходить с позиции старшего взрослого в комнате. Вы тоже тот человек, который может повлиять на ход истории и понимающий ответственность этого исторического момента", — подытожила волонтер.

