"Пролетят" мимо военных? Кому дадут сэкономленные на СЗЧ миллиарды

ВСУ получили новый род войск, финансируемый на 50-60 процентов

Вероятно, сэкономленные на бойцах-самовольщиках (СЗЧ) миллиарды гривен могут пойти не на повышение выплат военным на передовой, а на другие нужды, связанные с армией, которые нет возможности оперативно закрыть за счет средств бюджета.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Руслан Горбенко. Он объяснил, какие другие "дыры" стоило бы заткнуть этими средствами.

По его словам, по сравнению с прошлым годом месячная потребность в дронах увеличилась втрое, ведь появился новый род войск — Силы беспилотных систем, поэтому деньги могут пойти туда.

— Следовательно, есть идея [повышения денежного довольствия], но общего решения, какого-то меморандума нардепов с министром обороны еще нет. Думаю, что до конца сентября мы этот вопрос все же закроем и уже будет официальное обращение в Генштаб, Минфин. Финансисты будут считать, сколько мы можем добавить в денежное обеспечение, — пояснил "слуга".

Минобороны будет считать сколько дополнительно им нужно денег на оружие, ведь за счет бюджета, нужды Генштаба по вооружению закрыты на 50-60%. Остальные закрывают партнеры дополнительными инициативами по снарядам, дронам и т.д. Руслан Горбенко

— Если эти направления будут закрыты, то дополнительные деньги, которые мы получим в бюджет, Минфин сможет отдать на повышение денежного довольствия, — подчеркнул нардеп.

А может и не отдать… По словам Горбенко, на конкретную цифру повышения зарплат, если, конечно, будет, власть сможет выйти в октябре-ноябре. Как раз в разгар принятия бюджета 2026 года.

Напомним, "Телеграф" писал, что указом №433/2025 президент Владимир Зеленский поручил увеличить выплаты военным в бюджетной декларации на 2026-2028 годы.