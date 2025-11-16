Могилы появляются на глазах: как сейчас выглядит Краснопольское кладбище в Днепре (фоторепортаж)

Над могилами развиваются украинские флаги и каждый из них — отнятая врагом жизнь

На Краснопольском кладбище в Днепре, где хоронят украинских защитников и защитниц, неумолимо растет количество новых могил. Сейчас там проходит подготовка под новые захоронения.

Что нужно знать:

Краснопольское кладбище — городской некрополь Днепра, расположенный в поселке Краснополье

Вскоре кладбище пополнится новыми могилами

На кладбище немало захоронений женщин, защищавших Украину

Корреспондент "Телеграфа" побывал на Краснопольском кладбище и показал, как оно выглядит в ноябре 2025 года. На кадрах видно, что многим погибшим военным уже установили памятники.

Краснопольское кладбище в Днепре. Фото: "Телеграф"

На одной из могил наш корреспондент заметил установленную фигурку пса Патрона — служебной собаки породы джек-рассел-терьер, которая стала талисманом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования.

Известно, что женщина была медиком и погибла в бою с российскими захватчиками в 2022 году.

Могила Оксаны Горовых. Фото: "Телеграф"

Над могилами развиваются украинские флаги и каждый из них — отнятая врагом жизнь защитника или защитницы.

Что известно о кладбище

Краснопольское кладбище – это городской некрополь Днепра, расположенный в поселке Краснополье, где хоронят защитников и защитниц Украины. На Аллее неизвестных солдат кладбища хоронят воинов, чьи личности не были установлены. Еще по состоянию на 2016 год там уже было похоронено 272 воина АТО. С началом полномасштабной войны территория кладбища очень выросла.

