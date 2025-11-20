Мемориал защитникам ВСУ построят в легендарном некрополе, где похоронен Путин (фото)

На этом кладбище — десятки тысяч могил, есть и те, которым более 100 лет

Голосковское кладбище — крупнейший некрополь современного Львова и одно из трех городских кладбищ, открытых для захоронений. По площади 74,8 га оно десятое по размеру в Украине. Кроме захоронений гражданских, там также отдают последний почет военным и планируют обустройство военного Мемориала.

Но есть там и сомнительное соседство — именно на это кладбище после эксгумации перенесли останки и надгробные плиты с "Холма Славы". В частности, перезахоронены останки советских агентов Николая Кузнецова и Степана Путина.

Могилы начинаются почти сразу от входа

Дороги на кладбище

История Голосковского кладбища

Голоско – местность на окраине Львова, рядом с Брюховицким лесом. Современное кладбище сформировалось между улицами Крутой и Варшавской. Несмотря на запрет погребений в 1970-х и планы его ликвидации и превращения местности в санаторий, община отстояла территорию.

Старые надгробия монахов, наряду с современными

В начале 1980-х годов за неимением мест для захоронений во Львове на территории кладбища начали строить крематорий и колумбарий. Однако из-за экономического кризиса 1990-х и низкой популярности кремации среди религиозных львовян работы заморозили. В 2023 году остатки недостроенного крематория ликвидировали, нынче строят новый.

Гробовцы с резным декором

Изящная мраморная статуя

Могила с резным каменным памятником

Перезахоронение с Холма Славы

На специально определенный участок Голосковского кладбища были перенесены тела после завершения эксгумации советских военных захоронений. Из-за противоречивого отношения их местоположение держат в секрете, а также установили круглосуточное видеонаблюдение. Не столько советские воины, сколько фамилия одного из них вызывает споры. Отметим, россияне когда-то хотели вернуть их. В настоящее время Львовский городской совет заявил о готовности обменять эти останки на пленных украинских военнослужащих.

На Голосковском кладбище похоронены немало советских деятелей и военных, не только чьи могилы эксгумировали

Некоторые надгробия заменяют статуи

Гробовцы на Голосковском кладбище /Галина Михайлова, "Телеграф" Часть гробниц украшена ветками елки /Галина Михайлова, "Телеграф" Гробовцы украшены по-разному /Галина Михайлова, "Телеграф" Часто на гробницах – иконы на граните /Галина Михайлова, "Телеграф"

Новый военный Мемориал на Голосковском кладбище

Исполнительный комитет ЛГС в 2025 году согласовал концепцию военного Мемориала на Голосковском кладбище. Он разместится на участке площадью 0,5 га вдоль улицы Ивана Миколайчука – напротив Центра протезирования и ортезирования "Незламни". Территория рассчитана на 278 захоронений и поделена на четыре сектора. Пока же там только подготовленный участок и уже хоронят украинских защитников.

Захоронение военных на Голосковском кладбище /Галина Михайлова, "Телеграф" Захоронение военных на Голосковском кладбище /Галина Михайлова, "Телеграф" Захоронение военных на Голосковском кладбище /Галина Михайлова, "Телеграф" Захоронение военных на Голосковском кладбище /Галина Михайлова, "Телеграф"

Визуализация военного Мемориала на Голосковском кладбище

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди кладбищ Львова наиболее известно Лычаковское кладбище. Там издавна хоронили известных и состоятельных людей.