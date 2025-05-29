Это было первое в Киеве кладбище "для всех": где оно находится и почему важно сегодня

Сегодня этот уникальный некрополь сочетает в себе историческое наследие Украины и современную память о героях, отдавших жизнь за независимость страны

Больше всего по площади на левобережье Киева Лесное кладбище простирается на 130 гектарах между лесным массивом и берегами озера Алмазное. Здесь обрели покой более 150 тысяч душ, каждая из которых несет в себе частицу большой истории.

Кладбище имеет уникальный статус: это было первое советское кладбище в пределах Киева, отличавшееся интернациональным характером захоронений. То есть без разделения по религиозному или этническому признаку, что существенно отличало его от традиционных некрополей. Кроме того, оно окружено сосновым лесом, что создает атмосферу покоя и размышлений, предоставляя посетителям обрести внутренний мир и вспомнить о вечных ценностях жизни и свободы.

Исторический контекст и особенности кладбища

Официальная дата основания Лесного кладбища – 1970 год. Однако его история начинается раньше, связанная с массовыми захоронениями с других левобережных кладбищ, которые были ликвидированы в связи с развитием города. В частности, на 63-м участке кладбища сосредоточены перезахоронения из Никольско-Слободского, Воскресенского и Выгуровского кладбищ, которые раньше располагались на территориях нынешних жилых кварталов.

Выдающиеся личности, похороненные на Лесном

Лесное кладбище является местом вечного покоя многих известных украинцев — писателей, ученых, художников, а также героев современных событий. Среди них — Борис Антоненко-Давыдович, выдающийся украинский писатель и культурный деятель, переживший советские репрессии и ставший символом "расстрелянного возрождения". Его могила находится на центральной аллее почетных захоронений.

Также здесь покоится Дмитрий Красицкий — известный биограф Тараса Шевченко, правнук по сестре Кобзаря, внесший весомый вклад в изучение жизни и творчества великого поэта. Хотя семья Красицких традиционно похоронена на Байковом кладбище, Дмитрий избрал для своего последнего упокоения Лесное.

Кроме того, на кладбище похоронены люди, связанные с историей Украины, в том числе инженер Дятлов, участник событий Чернобыльской катастрофы, а также воины, отдавшие жизнь за независимость страны в последние годы.

Современное значение Лесного кладбища

С началом полномасштабного вторжения России Лесное кладбище стало главным местом захоронения погибших защитников Украины, что придало этому некрополю особое символическое значение. Для многих киевлян и украинцев это место стало центром памяти и скорби.

Лесное кладбище — это не просто самый большой некрополь Киева, а уникальный культурный и исторический объект, где переплетаются прошлое и современность. Оно хранит память о выдающихся украинцах, чтит героев настоящего и напоминает о ценности жизни. Учитывая его масштаб и значение, важно заботиться о сохранении этого некрополя как неотъемлемой части исторического наследия столицы.

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