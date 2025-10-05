"Победа — это тысяча различных никому не понравящихся вариантов": Вахтанг Кипиани о сохранении памяти войны, архивы и цели России

Историк и офицер Вахтанг Кипиани подчеркивает, что война продолжается не только на фронте — она идет в памяти и нарративе. Украине необходим единый государственный подход к сохранению цифровых свидетельств, голосов погибших и базы данных о захоронениях, чтобы не допустить искажения истории.

История – это не просто то, что произошло, а то, что будет записано и сохранено. Для Украины критически важно не только фиксировать преступления россиян, но и оставлять свидетельства того, как мы проживаем эту войну: хранить фото и голоса погибших собратьев, создать единую базу данных всех павших воинов и иметь общее пространство, куда каждый может добавить свою историю.

Почему Украине уже сейчас нужен единственный "архив войны", как государство должно хранить память о павших защитниках и что на самом деле означает победа в войне с Россией — "Телеграф" расспросил историка и офицера Хорунжей службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Вахтанга Кипиани на территории.

Государство должно сформировать единую политику сохранения памяти

Во время полномасштабной войны архивные работники, музейщики не перестают работать. Вахтанг Кипиани отмечает: создаются экспозиции, организуются экспедиции к прифронтовым и деоккупированным территориям. Там собирают артефакты, документы, примеры российского "управления" и следы преступлений. Все это формирует огромный массив материалов, требующий хранения, и это главная проблема.

Нет государственной политики по хранению цифровых следов случившегося. Каждая организация, каждая среда собирает что-нибудь для себя. А дальше у кого-то сломался компьютер, у кого-то украли телефон, у кого-то потерялся энтузиазм. Или человек скончался. Куда она идет? Никуда. Поэтому, соответственно, существует необходимость формирования политики через институт нацпамяти, через уполномоченные структуры. Вахтанг Кипиани, историк и офицер НГУ "Хартия"

Историк назвал это "цифровой депозитарией". По его мнению, люди могли бы приобщиться — загружать фото, видео, подписывать материалы. Однако такая работа не означает обнародования.

Сохранение памяти о войне – важная задача

Национальный депозитарий должен хранить все цифровые следы этой войны. У кого-то на телефоне есть разговор с побратимом, которого уже не стало. Куда он денется? Ну, будет носить, сменится телефон. Как правило, эти материалы умрут вместе со старым гаджетом. Вахтанг Кипиани, историк и офицер НГУ "Хартия"

Рассеянные могилы героев: почему Украине нужна единая база данных павших

Сейчас в Украине только создается Национальное военное кладбище, поэтому павшие защитники покоятся в разных уголках страны. Кипиани отмечает — на одних кладбищах могилы воинов видны, а на других они тоже есть, но если нет понимания, где они похоронены, то через некоторое время память сотрется, к могилам перестанут приходить, менять флаги и т.д.

"Нужна база данных должна быть закрыта. Сейчас это вопрос Национальной безопасности, чтобы не давать россиянам всю информацию о наших потерях. Но государство должно это делать уже, частично, в определенных элементах это делается, но мне кажется, что нехватка такой стратегической политики существует, а это поправимо, можно начать это завтра", — считает историк.

Будет ли история войны переписана под политические нужды через 10-20 лет?

Историей есть то, что записано. Приобщиться к тому, чтобы историю об этой войне не исказили, может каждый украинец, уверен Кипиани.

Если мы не напишем определенное количество исследований, эмоций, блогов, картин, фильмов, это могут сделать другие. И тогда будет не конкуренция памятей, а будет перевалка какого-нибудь нарратива, который будет для нас вредным. Поэтому нужно всем людям писать свои дневники, воспоминания, блоги, делать заметки в Твиттере или в Инстаграмме. Вахтанг Кипиани, историк и офицер НГУ "Хартия"

Война ведется в цифровую эпоху и все, что есть, можно каталогизировать, собирать и т.д. Кипиани называет ее "наверное, лучше всего задокументированной войной в истории человечества" и это действительно так. Но сохранение памяти – немалый вызов. Нужное хранилище с большим объемом памяти, которое должно быть оплачено, нужны администраторы, уточняющие даты, места, имена людей. Более того — не все можно обнародовать, ведь там может быть и сегодня позиция украинских защитников.

Однако для закрытой базы данных фактаж важен. Далее это может быть использовано в будущем для научных исследований или творчества – смотреть и слушать историю, чтобы создать фильм или книгу.

Флажки на Майдане – память о тех, кто не вернулся

Цель России – сделать украинцев россиянами

Россияне не скрывают – их цель уничтожить украинцев. Президент РФ это озвучивал — "денацификация, то есть превращение украинцев в россиян", напоминает Кипиани.

Если бы мы сказали все, что мы русские, войны бы не было. Он хочет, чтобы мы были русскими, а мы не хотим. Поэтому эта война была неизбежна и цель Путина – просто ликвидировать. Если не удастся убедить нас, а ему это не удалось мягкой силой, то, знаете, физически уничтожить. И тогда кто останется, тот под давлением обстоятельств из желания выжить, что нельзя осуждать, скажет, что мы русские. Вахтанг Кипиани, историк и офицер НГУ "Хартия"

Подобное происходит на оккупированной территории, когда в россияне записывают поколения людей. Историк замечает — есть двойная идентичность, когда люди формально признают себя "русскими", но действительно помогают силам обороны, или просто ждут возвращения Украины.

"Поэтому, если россияне хотят, чтобы мы были русскими, значит наша задача здесь, когда мы можем это делать свободно, совершать максимальные движения, действия, поступки, которые будут отнимать эту возможность у России", — заключает Кипиани.

Тысяча сценариев победы, но только один смысл

Нельзя определить, что такое победа, считает Вахтанг Кипиани:

"Я не знаю. Никто не знает, что такое победа. Потому что это тысяча разных вариантов, которые в 99% никому не понравятся. Соответственно, я могу сказать, флаг красно-черный на Кремле, может и так будет. А будет ли это победа, а Путин будет сидеть в Екатеринбурге? Понимаете, здесь важно, чтобы мы отстояли независимость, потому что если не будет государства, то будет повторение Голодоморов в других формах. Или просто денационализация. Я не мыслю в категории победы, я просто знаю, что нужно делать то, что делается".