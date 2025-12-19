Укр

Темная жемчужина у моря. Как Одесса выживает и готовится к праздникам без света (репортаж)

Вадим Михальченко
Одесситы уже почти неделю живут в темноте. Фото Ян Доброносов Новость обновлена 19 декабря 2025, 23:20
Одесситы уже почти неделю живут в темноте. Фото Ян Доброносов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одесситы даже без света продолжают готовиться к праздничным дням

Ситуация с энергоснабжением в Одессе остается сложной. Горожане стойко преодолевают проблемы и сохраняют оптимизм.

Люди постепенно приспосабливаются к новым условиям и реалиям. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил город и сделал потрясающие фото.

Одесса не спеша готовится к новогодним праздникам. На улицах работают пункты продажи елок.

Елки на улицах Одессы
Елки на улицах Одессы Фото Ян Доброносов
Фото Ян Доброносов

Многие горожане собираются в Пунктах несокрушимости, которые оборудованы мощными генераторами. Там они общаются, заряжают свои телефоны и прочие гаджеты.

А с наступлением темного времени суток город замирает. Дома едва можно различить в сумерках. Лишь кое-где виднеются слабые огни в квартирах одесситов.

Фото Ян Доброносов

В общем, создается впечатление, что одесситы не падают духом и, с присущим только им оптимизмом, преодолевают эти невзгоды. На улицах города много людей, даже поздним вечером.

Фото Ян Доброносов

Горожане посещают праздничные локации и гуляют по набережной, поют песни, играют музыку. Активно занимаются спортом и просто общаются.

Фото Ян Доброносов

Какая ситуация со светом в Одессе

Как сообщал "Телеграф", российские обстрелы Одессы и области в ночь на субботу, 13 декабря, разрушили критическую инфраструктуру, оставив жителей города без энергоснабжения, отопления и водоснабжения. Одесситы уже седьмые сутки живут в сверхсложных условиях. Тем не менее, энергетики пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как переживает серьезный блекаут город Арциз в Одесской области.

