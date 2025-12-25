Скандальному подрядчику "Энергоатома" не достался миллиард на реконструкцию "Института сердца"

АМКУ обязал Институт сердца Минздрава отменить решение

Комиссия Антимонопольного комитета Украины отменила решение об определении компании "Кантриинвестстрой" победителем тендера стоимостью 1,05 млрд грн на реконструкцию "Института сердца" в Киеве.

Об этом идет речь в соответствующем решении комиссии АМКУ. Его результативная часть обнародована на сайте Prozorro.

ООО "БИ Кантриинвестстрой" известно как один из крупнейших подрядчиков "Энергоатома". С 2023 года компания получила от разных подразделений госкомпании более 930 млн. грн. без проведения торгов.

Наибольшие контракты касались строительства объектов защиты на АЭС. Как известно из пленок по делу "Мидас", именно такие тендеры обеспечивали значительные откаты группе Тимура Миндича.

В материале "Атомный бетон в стиле кантри: в каких сделках засветился "Кантриинвестстрой", которому хотят отдать миллиард на Институт сердца" "Телеграф" рассказывал, в каких еще сделках могла быть задействована компания.

В частности, речь шла об уголовном деле, открытом в отношении "Кантриинвестстроя", о завышении цен на бетон, который закупался для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива. Также "Кантриинвестстрой" фигурирует по уголовному делу о завышении цен на строительстве объектов Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Тендер на реконструкцию помещений "Института сердца" с начальной ценой 1,321 млрд. грн. провели 21 ноября 2025 года.

В ходе торгов ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" предложило выполнить работы за 980 млн грн. Однако победу отдали ООО "БИ Кантриинвестстрой" с предложением 1,049 млрд. грн. Причиной стало, казалось бы, непредоставление конкурентом обеспечения тендерного предложения.

Впоследствии это решение было обжаловано в АМКУ.

Проанализировав тендерную смету "Кантриинвестстроя", журналисты "Наши деньги" выявили завышение цен по отдельным позициям более чем на 6,5 млн грн.

И вот теперь определение "Кантриинвестстроя" победителем тендера было отменено.

Решение АМКУ

"Комиссия постановила обязать ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСТИТУТ СЕРДЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ" (Код ЕГРПОУ: 38831595) отменить решение об определении общества с ограниченным ответом КАНТРИНВЕСТБУД" (код ЕГРПОУ:43534236) победителем по процедуре закупки", — говорится, в частности, в соответствующем решении АМКУ.