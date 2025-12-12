Миллиард на кабинетных решениях? Как один подрядчик выигрывал тендеры "Энергоатома"

Почти все подряды компания получила без конкуренции

Среди подрядчиков "Энергоатома", которые могли быть привлечены через коррупционную систему "откатов", которую фигуранты "пленок Миндича" называли "шлагбаум" — компания "Западэлектромонтаж". За 2025 год предприятие победило в 17 гостендерах на общую сумму более 1,13 млрд грн. Из этой суммы практически все средства компания получила от "Энергоатома", что составляет 99,99% годовых тендерных поступлений.

Что нужно знать:

Большинство закупок проходили без конкуренции или с признаками "кабинетных решений"

С 2017 года она выиграла более 140 тендеров "Энергоатома" на сумму 5,4 млрд. грн.

Фирма фигурирует в уголовном производстве

Как пишет OBOZ.UA, компания получала заказы без конкуренции или через "кабинеты". По информации YouControl, в 2025 году компания выигрывала торги стоимостью от 2,9 млн до 283 млн грн. В большинстве случаев она была единственным участником аукциона. В частности:

283,4 млн грн — модернизация кабельного хозяйства систем нормальной эксплуатации

— модернизация кабельного хозяйства систем нормальной эксплуатации 248,18 млн грн — реконструкция градирен (также без конкурентов)

— реконструкция градирен (также без конкурентов) 170,4 млн грн — модернизацию комплекса автоматизированных систем управления и контроля.

Единственным исключением стал тендер на 44,7 млн грн, где было еще два конкурента. Но даже там "Западэлектромонтаж" проиграл — однако впоследствии получил заказ после отмены результатов из-за "ошибок в документах" у победителя. В итоге выглядел победителем "согласно кабинетному решению".

Фактически подавляющее большинство подрядов для компании распределялось без реальной конкуренции, что ставит под вопрос эффективность затрат "Энергоатома" и прозрачность процедур.

Тендер на 44,7 млн грн – ни один игрок не уступал цене

Стабильный "фаворит" "Энергоатома"

С 2017 года "Западэлектромонтаж" победил более чем в 140 тендерах госкомпании, заработав примерно 5,4 млрд грн. В целом же все господряды компании за более 10 лет составляют 5,439 млрд грн — то есть практически весь ее государственный доход обеспечил именно "Энергоатом".

Что это за компания "Захидэлектромонтаж" и кто ее владелец

Компания работает с 2009 года, деятельность – строительство нежилых и жилых помещений и касающиеся сферы. Ее 100% бенефициар – Игорь Рогаля. Журналисты нашли его связь с несколькими фирмами, которые также получали подряды "Энергоатома" — "НЭП" в 2010 году, а "Электроюжмонтаж" в ноябре 2025, правда, Рогаля не связан с ней уже несколько десятилетий. Кроме того, Рогалю приписывают общие активы с супругами Сергеем и Зоряной Книш, которые в 2024-2025 годах подавали декларации как судьи апелляционной инстанции. Все четверо владеют по 25% квартиры в Турции стоимостью 2,2 млн грн.

Коррупционный след

"Западэлектромонтаж" фигурирует в уголовном производстве по завышению цен во время работ на Ровенской АЭС. По материалам следствия сотрудники компании и должностные лица РАЭС якобы согласовывали завышение стоимости закупок, а также договорились о победе в торгах. Для легализации схем использовались фиктивные фирмы-"прокладки", которые формально подтверждали завышенную стоимость. Реальная продукция поставлялась по рыночным ценам, но документы оформлялись на промежуточное звено и содержала суммы, увеличенные в разы. Последнее судебное постановление по этому делу датировано 2020 годом.

Ранее "Телеграф" писал, что эксвицепрезидента "Энергоатома" задержали. Официально его не называли, но вероятно речь идет о Юрии Шейко.