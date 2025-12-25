Скандальному підряднику "Енергоатому" не дістався мільярд на реконструкцію "Інституту серця"

АМКУ зобов’язав Інститут серця МОЗ скасувати рішення

Комісія Антимонопольного комітету України скасувала рішення про визначення компанії "Кантріінвестбуд" переможцем тендеру вартістю 1,05 млрд грн на реконструкцію "Інституту серця" в Києві.

Про це йдеться у відповідному рішенні комісії АМКУ. Його результативну частину оприлюднено на сайті Prozorro.

ТОВ "БІ Кантріінвестбуд" відоме як один із найбільших підрядників "Енергоатому". З 2023 року компанія отримала від різних підрозділів держкомпанії понад 930 млн грн без проведення торгів.

Найбільші контракти стосувалися будівництва об’єктів захисту на АЕС. Як відомо з плівок у справі "Мідас", саме такі тендери забезпечували значні відкати групі Тимура Міндіча.

У матеріалі "Атомний бетон у стилі кантрі: в яких оборудках засвітився "Кантріінвестбуд", якому хочуть віддати мільярд на Інститут серця" "Телеграф" розповідав, у яких ще оборудках могла бути задіяна компанія.

Зокрема, йшлося про кримінальну справу, відкриту стосовно "Кантріінвестбуду", щодо завищення цін на бетон, який закуповувався для будівництва Централізованого сховища ядерного палива. Також "Кантріінвестбуд" фігурує у кримінальній справі щодо завищення цін на будівництві об’єктів Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації.

Тендер на реконструкцію приміщень "Інституту серця" з початковою ціною 1,321 млрд грн провели 21 листопада 2025 року.

Під час торгів ТОВ "Укрбуд-Проект-Реконструкція" запропонувало виконати роботи за 980 млн грн. Однак перемогу віддали ТОВ "БІ Кантріінвестбуд" із пропозицією 1,049 млрд грн. Причиною стало, начебто, ненадання конкурентом забезпечення тендерної пропозиції.

Згодом це рішення було оскаржене в АМКУ.

Проаналізувавши тендерний кошторис "Кантріінвестбуду", журналісти "Наші гроші" виявили завищення цін за окремими позиціями на понад 6,5 млн грн.

І от тепер визначення "Кантріінвестбуду" переможцем тендеру було скасовано.

Рішення АМКУ

"Комісія постановила зобов'язати ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" (Код ЄДРПОУ: 38831595) скасувати рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАНТРІІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ:43534236) переможцем за процедурою закупівлі", — йдеться, зокрема, у відповідному рішенні АМКУ.