Нахиба? Атомная коррупция, янтарные комнаты и большое строительство АЭС – как и чем живет "Энергоатом" во время войны

Вокруг крупнейшей энергокомпании страны не прекращают разгораться очередные громкие скандалы, которые атомщики пытаются перекрывать пиаром и бумажными проектами

В сентябре НАЭК "Энергоатом" снова начал оказываться в центре внимания медиа и общественности. И благодаря не наращиванию объемов производства "света" перед отопительным сезоном на фоне угроз блэкаутов, а темам, которые ситуативно немного шокируют широкую массу.

Так, на прошлой неделе по подозрению в получении взятки в Киеве задержали топ-менеджера НАЭКа Александра Скопича.

А уже на этой неделе газета Financial Times написала о якобы срыве децентрализации энергосектора при каденции нынешнего министра энергетики Германа Галущенко, провале энергореформ и лоббизме строительства новых АЭС во время войны вместо возведения мини-электростанций с инвестированием в этот сегмент энергосектора.

"Телеграф" выяснял, что происходит вокруг "Энергоатома" и что не так с крупнейшей энергетической компанией страны.

Коррупционное атомное излучение НАЭКа

Если к статье в FT можно отнестись с определенным скептицизмом из-за политической составляющей (в материале цитируется уже уволенный руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, незадолго до отставки активно отстаивавший проект мини-станций в противовес крупной энергогенерации), то в истории со "взяточкой" Скопича уже не все так однозначно.

О возможной коррупции в Национальной энергогенерирующей компании время от времени пишут украинские СМИ, а силовики также стабильно открывают/расследуют уголовные дела.

В частности, по данным Национального антикорбюро, НАБУ и САП только с начала полномасштабного вторжения вели десятки производств, связанных с "Энергоатомом". Самая громкая сумма — 500 миллионов гривен (дело о тендерных злоупотреблениях при закупке программного обеспечения).

Источник: НАБУ

К тому же вокруг НАЭКа время от времени разворачивались другие интересные коррупционно-тендерные страсти.

Например, в прошлом году атомщики трижды отказывали на конкурсе львовскому заводу "Электронмаш" в поставках электроавтобусов НАЭКа и объявляли победителем поставщика турецких бусиков (эта история несколько напоминает кейс с турецкими куртками для Минобороны времен министра Алексея Резникова) на 25% дороже. Но после огласки, по данным Prozorro, этот скандальный договор расторгли.

Еще среди интересных громких и очень странных покупок "Энергоатома" во время войны:

— бетон, вдвое дороже от рыночного для нужд Хмельницкой АЭС;

— мешки (биг бэги) по цене в 3 тыс. грн/штука в рамках обустройства временных защитных сооружений на Южноукраинской АЭС (рыночные цены на аналоги — в 10 и более раз ниже) на общую сумму в 14 млн грн;

Цена биг бэга за 1 шт — почти 3 тыс. грн в тендере от 14.03.2023 (источник — Prozorro)

— подряды почти на 1 млрд грн для строительства защитных сооружений на РАЭС, которые выиграло без конкурсов ООО "Строительная Индустрия Кантриинвестстрой" (принадлежит бизнесмену Юрию Ромашко ) и т.д.

Один из тендеров вне системы Prozorro с одним участником и победителем (источник — "Прозорро")

А по данным издания "Зеркало недели", случаются также некоторые обратные и странные "торговые игры" НАЭКа: например, в 2023 г. на спотовом рынке э/э произошла "торговля воздухом", когда атомщики на рынке на сутки вперед сознательно ставили завышенную цену электроэнергии.

ООО "Строительная Индустрия Кантриинвестстрой"

В результате часть ресурса НАЭК не продавалась и выпадала на балансирующий рынок. А там уже эту э/э по одной копейке за мегаватт-час покупала ДТЭК Рината Ахметова. Потом энергоимперия самого богатого украинца продавала ее потребителям… по рыночной цене, то есть около 3000 грн/мВтч. Иными словами получилось так, что госкомпания выработала электроэнергию, но не продала. А частная – не производила, однако продавала. И, соответственно, хорошо зарабатывала.

Режим секретности и закрытости информации о планах и работе НАЭКа естественно порождают определенные сомнения и подозрения. Особенно усиливают эти ощущения громкие разоблачения, связанные с управленцами компании (шикарное имение главы НАЭКа Петра Котина); головокружительные приключения с бегством топ-чиновника предприятия за границу во время войны; также НАЭК время от времени попадает и в другие зашквары с очень странными тендерными закупками, о которых ранее подробно писал "Телеграф".

Среди свежих интересных вещей – информация о закупке рекламы. Институт массовой информации (ИМИ) обнародовал аналитический отчет по заказным материалам в СМИ, в котором отметил следующее: "Лобизм коммерческих интересов стал целью 13% материалов с признаками джинсы. Самыми распространенными среди таких несбалансированных материалов в мониторинговый период были направлены на продвижение идеи достройки блоков Хмельницкой АЭС".

"Телеграф" направил запрос в "Энергоатом" по расходам на рекламу и пиар с просьбой прокомментировать отчет ИМИ. К моменту публикации статьи ответов от НАЭКа не поступило.

Ранее в комментарии нашему изданию проинформированные источники из Кабмина рассказывали, что десятилетиями на закупках "Энергоатома" так называемые "схемщики" могли осваивать многомиллионные средства (в целом же речь может идти о миллиардах выведенных налево государственных денег). Это касается закупок как специализированного оборудования для действующих АЭС, так и различных технических материалов.

Для рядового гражданина информация о характеристиках, условно, какой-либо втулки с ее реальной ценой мало что могла бы сказать. Объективно оценить это соответствие цены/качества могут узкие эксперты-профессионалы. Что, по сути, открывает окно для возможных постоянных злоупотреблений. А ревизии, которые проводили госаудиторы, как правило, в большинстве своем показывали какие-то минимальные тендерные нарушения.

В ответ на запрос "Телеграфа" в Министерство энергетики относительно финансовых планов/расходов и потенциальных коррупционных рисков, в частности при строительстве новой, Чигиринской АЭС (подробнее о нюансах с этим проектом читайте ниже), сослались на закрытый статус этой информации из-за соображений безопасности.

Вместе с тем в Минэнерго уверяют о якобы отсутствии тендерной коррупции в "Энергоатоме", учитывая ряд факторов (по типу якобы прозрачных тендеров, политики открытости НАЭКа и антикоррупционной программы компании).

А еще иногда вокруг атомщиков загораются и своеобразные "кумовские" разоблачения. В частности, в 2022 году сына уже экс-директора Ровенской АЭС Павла Павлишина — Евгения — обвиняли в убийстве женщины во время отдыха. Несмотря на резонанс Павлишин-старший еще некоторое время возглавлял РАЭС, а затем его внезапно… перевели в дочернюю структуру НАЭКа, в компанию "Атомремонтсервис".

Сейчас эту "дочку" возглавляет уже другой руководитель. А вот Павел Павлишин со временем сел в кресло первого заместителя мэра Вараша (где и расположена РАЭС) и одновременно судился в нескольких процессах: по гражданскому делу борется с "Энергоатомом" за государственные деньги, и т.д.

Также о бывшем руководителе РАЭС отечественные СМИ упоминали в основном не столько в смысле достижений атомной отрасли, сколько в других контекстах: обустройство янтарной комнаты с картинами и панно "для релакса" прямо на АЭС за 0,7 млн грн (в довоенных ценах) и по предоплате в около 40%; лишение его ученой степени из-за плагиата; и даже якобы причастности к так называемой "янтарной мафии".

То есть кроме тендерных причуд в "Энергоатоме" годами (а то и десятилетиями) очевидно существует проблема руководящих кадров и системных менеджерских подходов.

Этот просчет проявился и в недавней ситуации с РАЭС: "Энергоатом" только после выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН заказал защиту Ровенской АЭС от шахедов.

Еще один "козырь" в руке НАЭКа: новое крупное атомное строительство, дискуссии, риски

Еще весной 2023 года Кабинет министров по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Предыдущая стратегия была расписана до 2035 г. и утратила силу из-за принятия новой (предыдущий документ еще в 2017-м одобряло правительство под руководством Владимира Гройсмана).

Примечательно, на сегодняшний день текст обновленной стратегии публично до сих пор недоступен, а в Минэнерго после принятия документа ограничились общими формулировками.

В "атомном" вопросе позже министр энергетики Герман Галущенко уточнял, что у Украины есть потенциал до 2050-го нарастить мощности атомной генерации – до 30 гигаватт (1 ГВт — огромный объем э/э; например, по некоторым оценкам, условный энергообъект мощностью один гигаватт мог бы питать примерно до 1 млн домохозяйств в течение одного года, если они потребляют где-то 10 000 кВт-ч каждый, и при условии, что такая электростанция работает непрерывно в течение года — Авт.).

По данным "Энергоатома", в 2023-м наши АЭС сгенерировали 52,4 млрд кВт/ч, что составило почти 50% в общем энергобалансе страны. Кроме того, атомные станции на 12,8% превысили прогнозный энергетический баланс и дополнительно произвели около 5 млрд кВт/ч э/э.

При этом часть этого объема удалось нарастить за счет скорых плановых ремонтов. Реальная суммарная мощность АЭС на подконтрольной Украине территории составляет около 8 ГВт, которые сейчас генерируют три станции (Южноукраинская – 3 ГВт, Ровенская – 2,835 ГВт и Хмельницкая – 1,845 ГВт).

Отметим, что перед широкомасштабным вторжением РФ в Украину, в течение 2021-го, украинские АЭС в структуре генерации производили 55,1% от всей сгенерированной электроэнергии в стране. При этом тогда атомные станции еще и увеличили производство на 13%.

Четвертая и стратегически важная для Украины станция — ЗАЭС — до сих пор временно оккупирована россиянами. А данные о текущей структуре генерации в стране после начала широкомасштабки по соображениям безопасности чиновники и энергетики закрыли под грифом "секретно".

Таким образом, получается, что без учета Запорожской АЭС в Минэнерго рассчитывают увеличить атомную генерацию (максимально) на 22 гигаватта (или на 16 ГВт, если ЗАЭС вернется под контроль Украины).

Долгострой на ХАЭС — планы есть, денег нет

Очевидно, что увеличение мощностей будет происходить за счет новых энергоблоков и станций. О чем, собственно, и сообщал в августе "Энергоатом", анонсируя планы по возведению Чигиринской АЭС в Черкасской области и ссылаясь на вышеупомянутую стратегию до 2050-го.

В то же время вопрос достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС дальше дискуссий до сих пор не продвинулся из-за нехватки финансирования и соответствующего решения ВР (процесс застопорился на уровне профильного комитета Рады).

Ранее народный депутат, заместитель председателя энергетического комитета ВР Алексей Кучеренко отмечал, что для проекта достройки двух блоков на ХАЭС важно получить международное финансирование. В этом вопросе Украине теоретически могли бы помочь США. Но сегодня по факту Киев и Вашингтон еще не договорились о какой-то конкретике и старте финансирования.

"Без международных кредитных денег этот проект абсолютно неподъемный", — отмечал парламентарий.

Где возьмутся деньги на Чигиринскую АЭС, — вопрос тоже более чем открытый.

В свою очередь нардеп из профильного парламентского комитета, председатель подкомитета газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин был еще более резким в своих оценках.

В контексте неопределенности с достройками на ХАЭС Жупанин в интервью "Телеграфу" указывал на следующее: "Как случилось, что мы в условиях недостаточного количества балансирующих мощностей, при общем недостаточном количестве электроэнергии, которое нам нужно уже сегодня, хотим тратить деньги на какие-то долгострои, строя гигантоблок? Это противоречит тому, что президент говорил нам в Верховной Раде полтора года назад – о необходимости развития децентрализованной энергосистемы".

"То, что россияне сейчас не бьют по находящимся рядом с ними атомным станциям или трансформаторам, не значит, что они не будут по ним бить. Более чем убежден, что россияне видят нашу зависимость от атомной энергетики и 100%-но будут пробовать каким-то образом вывести эти станции из строя. Без этого их цель погасить нашу энергосистему недостижима", — заявлял он.

Здесь следует напомнить, что в своем выступлении на Совбезе ООН 24 сентября Зеленский заявлял, что РФ готовится к ударам по трем украинским АЭС.

Кстати, по разным оценкам готовность блока №3 на ХАЭС составляет 75-80%, а степень готовности блока №4 официально указывается на уровне 20-25%. При этом визуально корреспонденту "Телеграфа" во время посещения станции сложно было увидеть готовность ХАЭС-3 на 80%, но в начале августа-2024 там не было ни полностью возведенных стен энергоблока, ни собственно оборудования.

Переговоры о закупке последнего идут с болгарской стороной и пока общий знаменатель не найден. При этом очевидно, что на строительство ХАЭС-3 и ХАЭС-4 даже при условии доступа к финансам уйдут годы. Неофициально источники в "Энергоатоме" говорили о минимуме 2-3 лет при условии финансирования.

Отметим, что первый квартал 2024-го НАЭК завершила с убытком 5,5 млрд грн. Предыдущим прибыльным годом для "Энергоатома" был 2021-й – тогда атомщики заработали 5,9 млрд грн.

В то же время за период полномасштабки НАЭК накопила миллиардные долги в рамках возложения специальных обязанностей (ПСО), а убытки и недополученная выгода НАЭКа из-за агрессии РФ оцениваются как минимум в 283 млрд грн.

Как известно, при этом стабилизацию финансового состояния компании называли одной из причин, почему правительство повысило для населения тарифы на электричество в июне-2024. Несмотря на убытки, изменений в менеджменте "Энергоатома" не наблюдаются, а нынешние руководители продолжают сыпать мечтами о масштабировании.

Где еще могут появиться новые атомные станции: локации поражают

В контексте же построения новых АЭС (для разгона мощностей до 30 ГВт) дальше — еще интереснее. По материалам из открытых источников известно другие потенциальные площадки, где могут возводить дополнительные атомные станции. Среди остановленных проектов по строительству АЭС на территории Украины еще с советских времен остались следующие:

— Харьковская АТЕЦ (атомная электроцентраль) возле поселка Бирки Харьковской области;

— Одесская АТЭЦ возле города Теплодар вблизи Барабойского водохранилища в 25 км от Одессы;

— Новоазовская АТЭЦ, плановая станция рядом с городом Новоазовск Донецкой области (ныне оккупированная территория);

— Киевская АЭС/АТЕЦ, у заброшенного села Оташев в Вышгородском районе на полуострове Киевского водохранилища. Проект заморозили еще в 1986-м после аварии на ЧАЭС;

— Ивано-Франковская АЭС, плановая станция рядом с поселком Рожнятив;

— Закарпатская АЭС, в 3 км от села Монастырец Хустского района;

— Херсонская АЭС;

— Славгородская АЭС в Днепропетровской обл. (это, к слову, в 200 км от "горячего" ныне Покровска);

— Крымская АЭС возле города Щелкино во временно оккупированной АРК.

Была в этом списке и Чигиринская АЭС. Площадка под станцию у города-призрака Орбита (Чигиринский р-н) разрабатывалась тоже во времена СССР. Первоочередные работы там велись почти 10 лет, до 1989-го.

Сегодня комплекс недостроенной АЭС с городком энергетиков с заброшенными руинами. Сохранились пустые 9-этажные жилые дома, админздания, магазины, дом культуры и другие объекты инфраструктуры. К замороженной станции проложена дорога. То есть в случае разморозки проекта АЭС, ее будут строить не с нуля. Однако состояние построек и коммуникаций вызывает сомнения.

В "Энергоатоме" неофициально рассказывают, что НАЭК ищет потенциальные площадки под новые АЭС, "которые наиболее приспособлены и будут выгодны с точки зрения скорости строительства и минимального вложения средств".

Источник: ru.wikipedia.org

По информации "Телеграфа", в планах атомщиков — к 2050-му в рамках энергостратегии запустить 11 новых энергоблоков мощностью 1 ГВт каждый (или другими словами в общем — на 11 ГВт).

В то же время, интересно, как следует из вышеприведенного текста ответа Министерства энергетики на запрос издания, Минприроды по состоянию на прошлую неделю еще не согласовало организационно-подготовительные мероприятия по проекту строительства той же Чигиринской АЭС. А тем временем горсовет уже выделил под новый атомный объект около 40 га земли.

Непонятно также, где еще "Энергоатом", учитывая продолжающееся наступление россиян на востоке Украины и угрозы ракетных и дроновых ударов по АЭС, планирует возвести новые атомные блоки. Доступной информации, например о расконсервации проекта АЭС в Сокирянах (Черновицкая обл.) в открытых источниках нет. Как и отсутствуют прозрачные финансовые планы по новой АЭС в Черкасской области при двух долгостроях на ХАЭС.

Что нужно стране в первую очередь: "атомка" или друга генерация?

Источники "Телеграфа" в "Энергоатоме" уверяют, что проекты новых АЭС не будут идти вопреки строительству малых электростанций.

"Кто бы что ни говорил о распределенной энергетике, возобновляемой энергетике и т.д., — это все очень классно и полезно и такое, конечно, должно быть, однако оно должно быть параллельным дополнительным элементом к "атомке", — рассказал высокопоставленный собеседник издания.

В свою очередь в комментарии "Телеграфу" председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус ранее отмечал, что в противовес большим мощным АЭС в качестве своеобразной альтернативы дополнительно разрабатывается концепция малых модульных атомных реакторов. Впрочем, базовый вопрос — финансирование — остается открытым.

— Не слышал, например, о том, чтобы США собирались предоставлять какие-то кредитные средства на достройку тех же атомных блоков ХАЭС. Может быть, такие разговоры ведутся, но я об этом не знаю.

Что касается построения новых электростанций в Украине (газовых, угольных, ГЭС или атомных. — Авт.), думаю, что это не "или-или". Нам нужно развивать в первую очередь распределенную генерацию и генерацию в целом. У нас сейчас есть дефицит этой генерации. Когда будут какие-то технологии, конкурентные по цене и достаточно безопасные, например, те же малые модульные реакторы, то они тоже могут стать в будущем частью этой распределенной генерации. Потому что их можно ставить у крупных городов (или на территории этих городов). И там будет как генерация электроэнергии, так и производство тепла. Эти населенные пункты могут использовать ее для отопления.

Со временем может быть этакий умный микс сочетания разных технологий. Что касается достройки блоков ХАЭС, здесь сложно говорить, сколько на это уйдет времени. Понадобится ли, скажем, на это три года, или нет. Обычно в мире атомные блоки строятся дольше трех лет, — сказал парламентарий.

Таким образом, с учетом многих приведенных фактов, тонкостей, коррупционных и военных рисков, вопросов в смысле возведения новых АЭС в Украине и постоянных коррупционных кейсов в НАЭК больше, чем исчерпывающих ответов. По всей вероятности, отдельные проекты рискуют так и остаться на бумаге, как раньше это произошло с рядом советских АЭС на украинской территории или долгостроев на Хмельницкой АЭС. Организаторы же системных атомных "схем" продолжат удивлять общественность (и западных партнеров Киева) новыми тендерными фокусами.

Отметим, первую атомную электростанцию в Украине запустили 26 сентября ровно 47 лет назад. А сама идея использования ядерной энергии для производства электроэнергии в СССР возникла еще в 1940-х годах.

"Телеграф" также рассказывал, что трагедия на ЧАЭС — не просто беда, а преступление советсткой власти. Об этом свидетельствуют факты из архива СБУ, выложенные на сайте "Украинского освободительного движения".