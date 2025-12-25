Одеську область "загубили": відомий виробник здивував дивною картою України (фото)

Картина країни на упаковці викликала обговорення у мережі

В одному з українських магазинів покупці звернули увагу на упаковку борошна. На логотипі зображено мапу України, але з одним нюансом — на ній майже немає Одеської області.

Що потрібно знати:

Бренд Zernari з’явився на ринку у 2018 році

На карті видно всі області, але на місці Одеської — пусто

Українці припустили, що технічна помилка під час друку

Відповідні фото було опубліковано в одному з пабліків у Telegram. Там видно, що карту зображено з явними неточностями.

"Знайоме борошно з полиць магазину? Тоді подивіться на карту України на пачці. Нічого не насторожує? Тому що на Одещині там майже не видно", — йдеться у підписі під фото.

Соцмережі вже активно обговорюють курйоз. Деякі припускають, що це випадкова помилка дизайнера, або несподіваний художній прийом.

"Впевнена, що це просто технічна помилка під час друку. Не варто шукати зради, де її немає", — пишуть у коментарях.

Борошно Zernari. Фото: MSUa

Карта України на упаковці борошна. Фото: MSUa

А тепер покажемо картуУкраїни, як вона виглядає насправді. Внизу буде виділено Одеську область.

Одеська область на карті

З відкритих джерел відомо, що у 2018 році компанія "Агродар" вивела на ринок новий бренд Zernari. Під цією назвою виробляється пшеничне борошно та відбіркова крупа. Сама назва Zernari говорить від імені українських землеробів, чиї багатовікові традиції та любов до своєї роботи доповнились професійним швейцарським обладнанням.

Неймінг, логотип, фірмовий стиль, слоган — все від позиціонування до готових рекламних матеріалів для бренду Zernari розробило рекламне агентство Leo Burnett Ukraine. Перед проєктною командою стояло завдання створити стильне та водночас автентичне лого.

