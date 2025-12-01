Минус российская техника и не только. Движение сопротивления поделилось успехами работы на оккупированных территориях (видео)

ССО ежедневно усложняют работу российских оккупационных войск

Движения сопротивления Специальных сил обороны (ССО) ежедневно подтверждает то, что оккупация территорий Украины временная. Силы специальных операций еще раз показали результаты работы украинского подполья на ВОТ.

Как отмечает Движение сопротивления в новом видеоматериале, был успешно выполнен ряд поставленных задач на временно оккупированных территориях Украины, а именно:

нарушение работы логистических путей противника;

уничтожение вражеской САУ;

поражение военных кораблей ЧФ РФ;

уничтожение элементов ПВО противника;

поражение военной техники ВС РФ;

уничтожение РЛС и ликвидация группы оккупантов.

На соответствующих кадрах хорошо виден широкий спектр действий подполья, участники которого ежедневно усложняют работу российских оккупационных войск и приближают деоккупацию украинских земель.

"Сопротивление продолжается повсюду — в городах и в селах, в полях и в лесах, на побережьях, днем и ночью, под палящим солнцем и во время ливня, в метель и в ураган. Приближая нашу национальную победу, мы зажигаем огонь сопротивления в украинских сердцах!" — отмечают описание к видео.

Напомним, что Движение сопротивления координирует подполье на всех временно оккупированных территориях Украины – от севера и Крыма до Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на давление и риски, подполье системно продолжает передавать данные, совершать диверсионные и информационные действия, а также поддерживать проукраинское присутствие на ВОТ через методы ненасильственного сопротивления — распространение патриотических символов, материалов и маркеров, подчеркивающих несокрушимость граждан.

