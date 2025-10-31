Минус новейший комплекс ПВО "Бук-М3" и РЛС "Небо-У": ССО выполнили блестящую операцию

Каждый из комплексов стоит несколько сотен миллионов долларов

В ночь на 28 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в России "Черная Искра" уничтожили новейший "БУК-М3" и поразили РЛС "НЕБО-У" россиян.

Об этом говорится в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. Там сообщили о проведении специальных мероприятий в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага.

ССО уничтожили Бук-М3 и РЛС Небо-У

"БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но именно эти комплексы больше не будут.

"ССО Украины продолжают нанести тяжелые и критические для врага удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", — добавили в ССО.

