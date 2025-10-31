Укр

Минус новейший комплекс ПВО "Бук-М3" и РЛС "Небо-У": ССО выполнили блестящую операцию

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вва критических элемента системы ПВО врага выведены из строя
Вва критических элемента системы ПВО врага выведены из строя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Каждый из комплексов стоит несколько сотен миллионов долларов

В ночь на 28 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в России "Черная Искра" уничтожили новейший "БУК-М3" и поразили РЛС "НЕБО-У" россиян.

Что нужно знать:

  • В Ростовской области в металлолом превратили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "Небо-У"
  • Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов
  • Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины

Об этом говорится в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. Там сообщили о проведении специальных мероприятий в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага.

"В ростовской области в металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У", — говорится в сообщении.

Бук-М3 и РЛС Небо-У врага были уничтожены
ССО уничтожили Бук-М3 и РЛС Небо-У

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

"БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но именно эти комплексы больше не будут.

"ССО Украины продолжают нанести тяжелые и критические для врага удары, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", — добавили в ССО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ССО выпустили фильм "Дантист" о работе агентов в оккупации.

Теги:
#ССО #Бук-М3 #НЕБО-У